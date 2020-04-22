Від вірусу до реваншу: подвійний виклик для нового уряду Словаччини

Для Словаччини ефективність протидії поширенню COVID-19 матиме суттєве політичне значення.

Початок епідемії збігся у часі з періодом перезавантаження влади, а тому коронавірусна криза стане тестом на зрілість для нового уряду Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем. Вже зараз в уряді проявилися суперечності щодо його ідеї "вимкнення країни".

Майбутні місяці стануть місяцями випробування для словацької влади, оскільки вона має запропонувати країні кращу альтернативу, ніж колишній уряд, скомпрометований численними корупційними скандалами, та не допустити реваншу старих еліт.

"Наша єдина вакцина – це дисципліна"

Словаччина відреагувала на поширення коронавірусу швидше та рішучіше за інші країни ЄС, запровадивши перші обмежувальні заходи вже за два дні після діагностування першого інфікованого в країні (6 березня).

Інформаційна компанія є дуже активною, громадян закликають бути відповідальними та дисциплінованими (зокрема, лозунгом "Наша єдина вакцина – це дисципліна").

Важливим для початку загальнонаціональних обмежувальних заходів було рішення Братиславського краю закрити всі школи та два університети – приклад, який потім наслідувала ціла країна.

Було обмежено міжнародне сполучення: закриті три міжнародних аеропорти у Братиславі, Кошице та Попраді, скасований рух поїздів та автобусів міжнародного сполучення.

До країни дозволяється в’їжджати лише громадянам та особам із дозволом на постійне або тимчасове проживання. Для всіх осіб, що повертаються в Словаччину, обов’язковою є самоізоляція на двотижневий карантин, порушення якого карається штрафом до 1650 євро.

Обмеження були застосовані й до внутрішнього сполучення. Одним із заходів є скасування на час карантину безкоштовного проїзду поїздами для студентів.

Були також скасовані всі публічні масові заходи. Всі установи, крім продовольчих магазинів, магазинів з кормом для домашніх тварин, аптек, АЗС та поштових відділень, були закриті.

Ці обмеження були прийняті ще урядом Пітера Пеллегріні. Новий уряд Ігоря Матовича, що офіційно розпочав роботу 21 березня, продовжив та розширив вже затверджені заходи.

Новий уряд – нові обмеження

Новий прем’єр-міністр оголосив необхідність в рази збільшити обсяги тестування. Перші тижні робилося лише 300-400 тестів на добу, планується збільшити їхню кількість до 3 тисяч, залучивши й приватні лабораторії.

Розширений пакет заходів у боротьбі з коронавірусною інфекцією, затверджений 23 березня, включає такі кроки.

Обов'язковим є носіння захисних масок поза домом.

Були встановлені спеціальні робочі години магазинів для людей похилого віку – з 9.00 до 12.00.

В інший час пенсіонери можуть виходити з дому лише з поважної причини.

Також впроваджується вимірювання температури тіла біля входу до лікарень, магазинів та інших публічних місць, а перед кожною лікарнею будуть встановлені спеціальні точки відбору проб, куди пацієнт може прибути на автомобілі.

Загалом заходи виявилися досить ефективними. Першу смерть від COVID-19 у Словаччині було зафіксовано лише 1 квітня – це найкращий показний у ЄС. Загалом у країні на близько тисячі хворих – лише дев'ять смертей, що у рази менше середнього показника.

Окремим питанням політичної дискусії став закон "Lex Corona", згідно з яким державні установи можуть використовувати послуги локації мобільних операторів для відстеження переміщення осіб до моменту їх зараження, щоб відтворити коло інших потенційних носіїв вірусу.

Завдяки тому, що у фінальному тексті закону був встановлений термін його дії (до кінця надзвичайного стану, або максимально до кінця року) та передбачено, що доступ буде наданий лише до локації, а не до приватної інформації користувачів, критика щодо порушення прав та свобод громадян була знята.

Уряд також затвердив економічну програму, спрямовану на допомогу компаніям та приватним підприємцям в умовах рецесії, викликаної COVID-19.

Держава планує зберегти робочі місця за допомогою прямих платежів в розмірі 1 млрд євро на місяць та банківських гарантій в розмірі 500 млн євро на місяць.

Словаччина виплачуватиме 80% заробітної плати працівників у компаніях, робота яких припинена; допомога може становити до 200 тис. євро на компанію.

Також надаватиметься допомога приватним підприємцям та працівникам, компанії яких криза торкнулася частково та які зазнали падіння продажів (розмір допомоги залежатиме від обсягів падіння та становитиме максимально 800 тис. євро на рік).

Blackout для всієї країни

Криза стане тестом на зрілість нового словацького уряду, порядок денний якого був повністю підпорядкований боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, новий коаліційний уряд на чолі з лідером популістського руху "Звичайні люди та незалежні особистості" Ігорем Матовичем прийшов на зміну коаліції на чолі із партією Smer-SD, яка перебувала при владі 12 років.

Новий прем'єр розкритикував своїх попередників, стверджуючи, що уряд Петера Пеллегріні зреагував на кризу надто пізно, що були придбані ненадійні експрес-тести, а Управління державними матеріальними резервами, контрольоване Smer, здійснювало непрозорі закупівлі.

В умовах коронакризи новий прем'єр демонструє безпрецендентну комунікаційну відкритість, значну частину свого часу приділяючи пресконференціям та спілкуванню в соціальних мережах.

Матович так охарактеризував завдання, які стоять перед новим урядом:

"Я йшов до бою з корупцією, а був змушений воювати з коронавірусом".

Ігор Матович знову доводить, що є політиком дуже автентичним у своїй прямолінійності та відкритості. Фейсбук-сторінка голови уряду, яку він активно веде сам, має найбільшу серед словацьких політиків кількість лайків, коментарів та поширень, і прем'єр він часто вдається до публічної конфронтації як інструменту вирішення суперечностей.

Найбільш контроверсійною стала ініціатива "вимкнення країни" (blackout), яку озвучив Матович. За його словами, якщо ситуація буде драматично погіршуватись, буде потрібно радикально посилити й так вже суворі карантинні обмеження та "вимкнути все, що не є життєво важливим".

Така ініціатива зустріла шалений опір міністра економіки від ліберальної партії SAS Річарда Суліка – він вважає ідею "вимкнення" небезпечною для економіки країни та зауважує, що її не обговорювали між партнерами по коаліції.

Страшніше за коронавірус

Важко говорити, чи призведе коронавірусна криза до тривалих зсувів у політичних настроях суспільства.

В разі тяжких економічних наслідків коронавірусної кризи можуть посилитись позиції антисистемних сил та політиків.

Це стосується, зокрема, неофашистської партії "Народна партія Наша Словаччина", яка на виборах отримала 8% голосів.

Важливо, що уряд Ігоря Матовича має великий кредит довіри, а його заходи проти поширення хвороби COVID-19 більшість словаків вважають адекватними (згідно з опитуванням агентства Fokus, майже 80% громадян вважають їх пропорційними загрозі, а 13% вітали би ще жорсткіші кроки).

Водночас від Матовича та його уряду чекають не лише подолання епідемії та спричиненої нею економічної кризи.

Глобальним завданням уряду зараз є кардинальне перезавантаження влади на прозорих демократичних засадах та подолання наслідків склеротичного "фіцизму" – попереднього політичного режиму, від імені беззмінного голови уряду (окрім останніх років, коли він грав роль "сірого кардинала") та лідера партії Smer Роберта Фіцо.

Поза сумнівом, майбутні місяці доведуть, чи є коаліція життєздатною та чи завдання подолання наслідків ери Smer є достатньо вагомим фактором об’єднання для всіх політичних сил.

Адже, як пишуть словацькі медіа, найбільшою загрозою для Словаччини є не коронавірус, а повернення Smer – якщо нинішня влада не впорається із ситуацією.

Автор: Марина Воротнюк,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма",

Братислава (Словаччина)