Президент по почте: как Польша хочет проводить выборы во время пандемии

Несмотря на жаркие споры и неприятие этой идеи в обществе, Польша идет к тому, чтобы стать единственной европейской страной, не ставшей переносить выборы из-за пандемии коронавируса.

Отказ от переноса выборов практически гарантирует действующему президенту Анджею Дуде переизбрание на второй строк.

Однако для этого правящая партия "Право и справедливость" должна провести беспрецедентные изменения избирательного законодательства.

Изменения, которые могут поставить под сомнение легитимность самих выборов.

Перенос на неделю

Вечером 6 апреля Сейм все-таки принял правки в избирательный кодекс, который дал право спикеру нижней палаты парламента изменить дату выборов, если в стране введен "режим эпидемии" (который сейчас действует в Польше).

При этом новая дата выборов должна вкладываться в рамки, определенные конституцией.

Но этот пункт - далеко не самый важный.

Куда важнее, что измененный избирательный кодекс теперь предусматривает проведение выборов исключительно путем заочного голосования – по почте.

Такое "ассорти" позволяет "Праву и справедливости" провести выборы почти так, как и планировалось - в мае, но не 10-го.

Вероятно, президентские выборы будут перенесены на 17 мая.

Это одна из трех дат в этом месяце (3, 10, 17), на которую можно будет запланировать голосование, если в "ПиС" хотят вложиться в конституционные рамки.

Примечательно, что ранее "ПиС" уже пробовали внедрить процедуру заочного голосования в стране для ограниченной категории избирателей - пенсионеров и людей, находящихся на карантине, однако этот законопроект был ветирован Сенатом.

Сейм мог преодолеть сенатское вето повторным голосованием - для этого было достаточно набрать простое большинство, однако в правящей партии решили поступить иначе.

Наличие возможности заочного голосования для избирателей "зоны риска" не делало выборы более безопасными для остальных граждан, а потому у оппозиции по-прежнему оставался аргумент в пользу их переноса.

Поэтому в Сейм был внесен - и успешно принят - новый законопроект, который нивелирует всякую возможность для упреков со стороны оппозиции о том, что на выборах "ПиС" подвергнет избирателей опасности.

Принятый Сеймом законопроект попадет в Сенат, у которого есть 30 дней на рассмотрение. Поскольку верхняя палата контролируется оппозицией, то есть шанс, что Сенат воспользуется большей (если не всей) частью доступного им по закону времени.

После проект с большой долей вероятности вернется в Сейм, который вновь примет этот закон, после чего он поступит на подпись к президенту.

Это создает определенные сложности - согласно этой процедуре, закон вступит в силу не раньше 7 мая, всего за несколько дней до запланированной даты выборов.

Выборы любой ценой

Новая инициатива партии власти означает, что идея о переносе президентских выборов на какую-то более позднюю дату (осень-весну), очевидно, отвергнута окончательно.

Об этом свидетельствует уход в отставку заместителя премьера Польши и министра науки Ярослава Говина – одного из немногих первых лиц правящей коалиции, который поддерживал идею о переносе выборов в связи с пандемией.

Говин заявил, что ему не удалось прийти к консенсусу с руководством "ПиС", а выборы, по его мнению, не должны состояться в мае, поэтому он отказался голосовать за правки в избирательный кодекс (и в итоге он не голосовал) и ушел в отставку.

Принятые партией власти правки оппозиция приняла в штыки.

Кандидат на пост президента от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что "ПиС" "совершает госпереворот". Конституционалист Рышард Пьотровски и вовсе говорит, что "в понимании конституции это будут не выборы".

Однако в "ПиС" считают иначе, заявляя, что страна находится в чрезвычайной ситуации, что требует принятия соответствующих мер. Точнее, такова официальная позиция партии. Многие партийцы неофициально критически комментируют этот законопроект, заявляя, что он является личной инициативой главы "ПиС" Ярослава Качиньского.

Спешка с проведением выборов объясняется социологией. В случае проведения выборов в мае - в ситуации, когда оппозиция де-факто лишена возможности проводить избирательную кампанию, в отличие от действующего президента, - 65% избирателей готовы проголосовать за Дуду. В случае переноса выборов уровень поддержки действующего президента падает до 44%.

А с учетом болезненной рецессии экономики вследствие эпидемии этот результат может оказаться еще ниже, что ставит под сомнение почти гарантированную победу Анджея Дуды.

Показательный момент - уже на следующей неделе "ПиС" планирует рассмотреть в Сейме еще несколько крайне скандальных законопроектов: о полном запрете абортов, о разрешении участвовать в охоте несовершеннолетним, а также о реституции имущества лиц, погибших во время Холокоста.

Эти инициативы, крайне противоречиво воспринимающиеся в польском обществе, должны "оттянуть" на себе часть внимания с изменений в избирательный кодекс.

Вызов для почты

В ситуации, когда от польской оппозиции мало что зависит, наиболее проблемным местом плана "ПиС" является способность почты обработать такое количество писем.

Хотя в руководстве почтовой службы говорят, что они уже готовятся к проведению данной операции, однако, по их же данным, в момент пиковой нагрузки почта Польши сумела обслужить 650 тыс. посылок за день.

Сейчас же ей придется обслужить около 30 млн избирательных пакетов (14 млн адресов), которые следует доставить в срок от семи дней до момента голосования.

Кстати, на время подготовки к выборам почта Польши будет вынуждена прекратить оказывать другие услуги. Доставка будет упрощена, поскольку почтальонам придется разнести пакеты по почтовым ящикам, а не вручать лично в руки избирателю.

Само голосование будет проходить с 6:00 до 20:00 в день выборов. Избиратели должны будут положить конверт со своими избирательными бюллетенями в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей. Они смогут сделать это лично или при помощи другого человека.

При этом в правительстве по-прежнему осознают, что выборы могут быть отложены в связи с объективными внешними обстоятельствами, а именно – эпидемией коронавируса.

Министр развития Ядвига Эмилевич перед принятием проекта о заочном голосовании говорила, что если к моменту выборов в стране будут десятки тысяч заболевших COVID-19, то выборы не состоятся, ибо никто "в здравом уме" не возьмет на себя такую ответственность, а само принятие закона просто позволяет "ПиС" не нарушать конституцию.

По словам премьера Матеуша Моравецкого, пик эпидемии в Польше случится в мае-июне. Президентские выборы попадают именно на этот период.

Тогда открытым остается вопрос, как много людей заболеют к тому моменту и какое количество инфицированных сподвигнет правительство ввести чрезвычайное положение в стране и тем самым отложить выборы.

Автор: Владислав Сердюк,

политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net