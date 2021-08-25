Дипломатія за часів незалежності: успіхи та провали зовнішньої політики України
З якими досягненнями українська дипломатія підійшла до 30-річчя незалежності?
Щоб знайти відповідь на це питання, Рада зовнішньої політики "Українська призма" опитала 100 експертів аналітичних центрів та журналістів-міжнародників.
Як показало опитування, проведене до Дня незалежності, переважна більшість українських досягнень так чи інакше пов'язана з Європейським Союзом. Зокрема, найбільшим досягненням України у сфері зовнішньої політики за 30 років є підписання Угоди про асоціацію – так вважає майже половина (45%) учасників експертного опитування.
Ще 24% учасників опитування назвали головним досягненням безвіз та 4% – власне прогрес у євроінтеграції.
Тож не дивно, що найефективнішим президентом як керівником зовнішньополітичної діяльності держави та міністром закордонних справ експерти назвали очільників, за яких і було досягнуто цього поступу, – Петра Порошенка (75%) та Павла Клімкіна (31%).
Загалом із 14 міністрів закордонних справ незалежної України до п’ятірки найефективніших увійшли також Геннадій Удовенко, Анатолій Зленко, Дмитро Кулеба та Борис Тарасюк.
Серед інших перемог незалежної дипломатії згадали здобуття та збереження незалежності, суверенітету та міжнародної суб'єктності (13%) та формування міжнародної коаліції із протидії російській агресії (11%)
Що ж до зрад, то тут експерти не були настільки одностайними.
Основними провалами років незалежності вважають Будапештський меморандум (15%), відмову в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО (12%), неспроможність нейтралізувати російську загрозу (11%), Харківські угоди (6%) та втрату Україною ядерного статусу (4%).
Усі ці 30 років на шляху до перемог та в час провалів Україну підтримували партнери. Переважна більшість експертів ключовим стратегічним партнером вважає США (54%). А також Польщу (26%), Канаду (14%), Литву (12%) і Велику Британію (6%).
Водночас успішно відстоювати свої інтереси Україні найкраще вдавалося в Європейському Союзі, Центрально-Східній Європі, США та Канаді, Чорноморському регіоні.
А найбільш успішною і сталою впродовж останніх 30 років була діяльність держави на напрямах європейської та євроатлантичної інтеграції, в питаннях міжнародної безпеки, економічній та публічній дипломатії.
Автор: Геннадій Максак,
голова Ради зовнішньої політики "Українська призма"