Дипломатия в период независимости: успехи и провалы внешней политики Украины

Хода на честь 30-річчя Незалежності України. Київ, 24 серпня 2021 року

З якими досягненнями підійшла українська дипломатія до 30-річчя незалежності України?

Щоб знайти відповідь на це питання, Рада зовнішньої політики "Українська призма" опитала 100 експертів аналітичних центрів та журналістів-міжнародників.

Як показало опитування, проведене до Дня незалежності, переважна більшість українських досягнень так чи інакше пов'язана з Європейським Союзом. Зокрема, найбільшим досягненням України у сфері зовнішньої політики за 30 років є підписання Угоди про асоціацію – так вважає майже половина (45%) учасників експертного опитування.

Ще 24% учасників опитування назвали головним досягненням безвіз та 4% – власне прогрес у євроінтеграції.

Тож не дивно, що найефективнішим президентом як керівником зовнішньополітичної діяльності держави та міністром закордонних справ експерти назвали очільників, за яких і було досягнуто цього поступу, – Петра Порошенка (75%) та Павла Клімкіна (31%).

Загалом із 14 міністрів закордонних справ незалежної України до п’ятірки найефективніших увійшли також Геннадій Удовенко, Анатолій Зленко, Дмитро Кулеба та Борис Тарасюк.

Найефективніший голова МЗС незалежної України, %

Серед інших перемог незалежної дипломатії згадали здобуття та збереження незалежності, суверенітету та міжнародної суб'єктності (13%) та формування міжнародної коаліції із протидії російській агресії (11%)

Що ж до зрад, то тут експерти не були настільки одностайними.

Основними провалами років незалежності вважають Будапештський меморандум (15%), відмову в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО (12%), неспроможність нейтралізувати російську загрозу (11%), Харківські угоди (6%) та втрату Україною ядерного статусу (4%).

Найбільші провали української дипломатії, %

Усі ці 30 років на шляху до перемог та в час провалів Україну підтримували партнери. Переважна більшість експертів ключовим стратегічним партнером вважає США (54%). А також Польщу (26%), Канаду (14%), Литву (12%) і Велику Британію (6%).

Водночас успішно відстоювати свої інтереси Україні найкраще вдавалося в Європейському Союзі, Центрально-Східній Європі, США та Канаді, Чорноморському регіоні.

А найбільш успішною і сталою впродовж останніх 30 років була діяльність держави на напрямах європейської та євроатлантичної інтеграції, в питаннях міжнародної безпеки, економічній та публічній дипломатії.

Автор: Геннадій Максак,

голова Ради зовнішньої політики "Українська призма"