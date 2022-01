Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу через звинувачення у зґвалтуванні

Син королеви Єлизавети II принц Ендрю позбавлений військових титулів та королівських обов'язків з патронажу.

Про це йдеться у заяві Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

"Зі схвалення та згоди королеви військові звання та королівський патронаж герцога Йоркського повернуті королеві", — йдеться у повідомленні.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38