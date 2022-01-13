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Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу через звинувачення у зґвалтуванні

Четвер, 13 січня 2022, 20:18

Син королеви Єлизавети II принц Ендрю позбавлений військових титулів та королівських обов'язків з патронажу.

Про це йдеться у заяві Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

"Зі схвалення та згоди королеви військові звання та королівський патронаж герцога Йоркського повернуті королеві", — йдеться у повідомленні.

"Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа", - заявили у Букінгемському палаці.

Як зазначає ВВС, 61-річний принц також втрачає право називатися "Його королівська високість".

Заява з'явилася після того, як стало відомо, що американський суд продовжить розгляд цивільного позову проти принца. Його звинувачують у сексуальному насильстві. Американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца у сексуальному насильстві і подала проти нього позов до суду США.

Джуффе стверджує, що принц зґвалтував її у Лондоні, коли їй було 17 років. Також він нібито вступав із нею у сексуальний зв’язок у Нью-Йорку. При цьому, за словами жінки, Ендрю знав, що вона "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".

Серед тих, хто схиляв її до сексу, Джуффе називає фінансиста Джеффрі Епштейна і його подругу та помічницю Гілейн Максвелл. За словами Джуффре, йдеться про два епізоди – у Нью-Йорку та на особистому острові Епштейна, що входить до складу Віргінських островів. Вона стверджує, що фінансист прямо чи опосередковано погрожував їй, і вона була змушена виконувати його накази, оскільки боялася покарання чи смерті.

У серпні 2018 року Епштейн наклав на себе руки у в'язниці.

У листопаді 2019 року принц Ендрю добровільно відмовився від виконання обов'язків та обірвав зв'язки з багатьма благодійними організаціями.

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