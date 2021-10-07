Онука Муссоліні набрала найбільше голосів на виборах до міської ради Риму

Онука колишнього італійського диктатора Беніто Муссоліні набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міської ради Риму.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Ракеле Муссоліні набрала понад 8200 голосів на муніципальних виборах у неділю та понеділок, що є значним збільшенням у порівнянні з 657 голосами, які вона отримала, коли вона увійшла до ради з першим мандатом у 2016 році.

Муссоліні балотувалася від ультраправої партії "Брати Італії". Після оголошення результатів вона сказала, що її успіх у Римі - це важка праця, а не її прізвище.

"Я з дитинства навчилася жити зі своїм прізвищем. У школі вони вказували на мене, але потім з’явилася Ракеле, і ця людина переважає над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було", - сказала вона.

Ракеле назвали на честь першої дружини фашистського диктатора, вона є дочкою покійного джазового музиканта Романо Муссоліні.

Тим часом "Брати Італії" сподіваються, що їхній кандидат на посаду мера Енріко Мічетті переможе у другому турі в боротьбі з лівоцентристами 17 та 18 жовтня.

Мікетті, який виграв перший тур, підтримують ультраправі партії "Ліга" та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський своїм виключив із санкційного списку України іншу онуку Муссоліні – Алессандру, яка нібито брала участь у "виборах" в ОРДЛО.

Експерти звертали увагу, що українська влада могла переплутати її з Алессандро Мусоліно, який був спостерігачем на Донбасі, але до санкційного списку так і не потрапив.