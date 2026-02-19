В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля

Король Чарльз заявив, що з "глибоким занепокоєнням" дізнався про арешт свого молодшого брата Ендрю (ліворуч). Фото 2015 року

19 лютого Велику Британію та увесь світ сколихнула новина про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора – рідного брата британського короля Чарльза III. Востаннє з британської королівської родини було арештовано (а потім – страчено) короля Чарльза I – проте це було аж у 1647 році.

Цей арешт наразі є найгучнішим наслідком останньої хвилі публікацій файлів Джеффрі Епштейна, з яким принц Ендрю підтримував дружбу та мав ділові контакти.

Молодший брат короля Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, раніше відомий як герцог Йоркський, проте позбавлений цього титулу, був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Також повідомляли про обшуки за пов’язаними з ним адресами в графствах Беркшир і Норфолк.

Спробуємо проаналізувати, як сталося, що герой війни став ізгоєм як у своїй родині, так і в очах британців. А головне, які наслідки матиме справа проти молодшого брата короля – як для самого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, так і для всієї королівської родини Британії.

Шлях від героя до злочинця

Ендрю – молодший брат короля Чарльза III, третя дитина нині покійних королеви Єлизавети II і Філіпа, герцога Единбурзького. Зараз він фактично більше не є членом королівської родини

Проте до позбавлення королівського титулу минулого року він був восьмим у черзі спадкування британського престолу. А свого часу – був "запасним принцом", головним претендентом на престол у разі "вибуття з гонки" брата Чарльза.

Зараз Ендрю – головна ганьба королівської родини. Проте раніше все було геть інакше.

Участь у Фолклендської війни 1982 року, де як пілот гелікоптера Sea King він брав участь у місіях пошуку та рятування, зробило принца Ендрю досить популярним, навіть більше, аніж його старшого брата.

Шлюб із Сарою Фергюсон зробив принца зіркою таблоїдів, проте (також на відміну від старшого брата) розлучення не стало для нього репутаційною катастрофою.

Довгий час принц Ендрю займався торговою дипломатією, виступаючи лобістом британського бізнесу.

Така роль невіддільна від корупції – усі знали, що допомога принца Ендрю дозволяє без проблем відкрити всі необхідні двері, як у королівському палаці, так і в британському уряді, проте у суспільстві довгий час це не викликало несприйняття.

За інших обставин принц Ендрю мав усі шанси уникнути проблем, проте у 1999 році познайомився зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Познайомила їх британська світська левиця Гіслейн Максвелл, котра, як з’ясувалося пізніше, також була причетна до справи Епштейна.

Дружба Ендрю і скандального американського фінансиста регулярно привертала увагу преси у Британії. Та прискіпливо їхню дружбу почали вивчати у 2008 році – після засудження Епштейна за залучення неповнолітніх до проституції.

Показово, що Ендрю у 2010 році навіть відвідував свого друга у нью-йоркській в’язниці, про що згодом публічно шкодував.

У 2000 році Епштейна і Ендрю бачать у клубі Мар-а-Лаго майбутнього президента США Дональда Трампа. Пізніше того ж року Епштейна і Максвелл запрошують на святкування днів народження кількох членів королівської сім'ї у Віндзорському замку, зокрема 40-річчя принца Ендрю.

У березні 2011 році британська преса вибухає новиною про зв'язки Епштейна та Ендрю. З'являється інформація, що Епштейн допоміг його колишній дружині Сарі Фергюссон позикою у розмірі 15 тисяч фунтів стерлінгів, а також публікують фотографії Ендрю, який гуляє з Епштейном у 2010 році.

Після кількох відносно спокійних років минуле принца Ендрю знову починає переслідувати його.

У 2014 році свідчення дає жінка на ім’я Вірджинія Джуффре. Вона стала першою, хто публічно звинуватив Маунтбеттена-Віндзора у сексуальних контактах за "сприяння" Епштейна на початку 2000-х років. За словами жінки, на момент першої подібної зустрічі з принцом їй було 17 років. Загалом Джуффре розповіла, що змушена була вступати в сексуальні стосунки з Ендрю тричі.

Інша жертва Епштейна пізніше стверджуватиме, що приблизно в цей період принц обмацував її груди.

Сам Ендрю публічно спростовував ці свідчення, стверджуючи у низці інтерв’ю, що не пам’ятає зустрічей із Джуффре, а також відкидав будь-які протиправні дії.

Більше не принц

На самому початку скандалу Букінгемський палац стояв на захисті скандального принца. Зокрема, видав заяву, в якій стверджував, що "будь-які припущення про неналежну поведінку з неповнолітніми є категорично неправдивими".

Після самогубства Епштейна у серпні 2019 року Букінгемський палац видає заяву, в якій зазначається, що Ендрю "вражений останніми повідомленнями про ймовірні злочини Джеффрі Епштейна" і "Його Королівська Високість засуджує експлуатацію будь-якої людини".

Проте у цій заяві також додається, що "припущення, ніби він (тобто принц Ендрю) схвалює, бере участь у такій поведінці або заохочує її, є огидними".

Згодом після цього Ендрю дасть інтерв’ю BBC, яке доб’є його і без того постраждалу репутацію. В розмові він стверджував, що не міг мати сексуального зв’язку із Джуффре, оскільки в ту ніч, коли, за її свідченнями, вони мали контакт, він був у піцерії Pizza Express.

Але це інтерв’ю мало катастрофічні наслідки через інші його слова. На запитання, чи шкодує він зараз про свою дружбу з Епштейном, Ендрю відповідає: "Ні, і причина в тому, що люди, яких я зустрів, і можливості, які мені були надані для навчання – або ним, або завдяки йому, – були насправді дуже корисними".

Після цього інтерв’ю Ендрю був змушений відмовитися від виконання королівських обов’язків.

А згодом і згадана вже Джуффре подала проти Ендрю цивільний позов у США, і в лютому 2022 року справа була врегульована: Ендрю виплатив жінці суму близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів і зробив пожертвування на благодійність.

На тлі судової тяганини в січні 2022 року мати Ендрю, нині покійна королева Єлизавета II, позбавила його військового звання та права використовувати титул "Його Королівська Високість".

Доля ж Джуффре склалася трагічно – у 2025 році вона скоїла самогубство. Того ж року вийшли її посмертні мемуари "Nobody’s Girl" ("Нічия дівчина"), в яких вона детально описує, як Епштейн і Максвелл заманили вразливу підлітку в мережу секс-торгівлі.

На цьому тлі король Чарльз пішов на безпрецедентний крок і вирішив офіційно позбавити Ендрю як титулу принца, так і всіх інших почестей.

А публікація на початку 2026 року так званих файлів Епштейна стала для Ендрю справжнім нокаутом.

Файли, що змінили все

Але останньою краплею стали електронні листи та фотографії, оприлюднені у 2025–26 роках Міністерством юстиції США. Адже вони прямо суперечили попереднім заявам Ендрю, в яких він заперечував будь-які протиправні дії.

Зокрема, були опубліковані електронні листи, в яких, як видається, демонструється реакція Ендрю на те, що британська газета планувала опублікувати репортаж про його зв'язки з Епштейном і Максвелл.

"Що це все таке?.. Я нічого про це не знаю! Ви повинні це сказати, будь ласка. Це не має до мене ніякого відношення. Я більше не можу цього терпіти", – йшлося в одному з листів.

В іншому електронному листі підтверджується автентичність фотографії Ендрю, на якій він обіймає тоді 17-річну Джуффре – зв’язок, який принц раніше заперечував.

Також в опублікованих файлах були три фотографії, на яких, ймовірно, Ендрю стоїть на колінах над жінкою, що лежить на підлозі.

Журналісти Sky News зіставили елементи на фотографіях з деталями на інших зображеннях та відео – і визначили, що вони були зроблені в маєтку Епштейна в Нью-Йорку.

Також у файлах є електронний лист, який, імовірно, Ендрю надіслав Епштейну – датований після того, як він заявив, що розірвав стосунки з педофілом.

В окремому документі, що міститься в останніх опублікованих файлах Епштейна, стверджується, що Ендрю та Епштейн займалися сексом утрьох з екзотичною танцівницею.

Проте в оприлюднених файлах містилася й інформація іншого ґатунку.

Так, з електронних листів випливає, що Ендрю запросив Епштейна до Букінгемського палацу у вересні 2010 року і пообіцяв "багато приватності".

А ще там є лист, відповідно до якого Ендрю поділився з Епштейном конфіденційною інформацією про інвестиції в Афганістані.

"Додаю конфіденційний звіт, підготовлений Провінційною групою з відновлення в провінції Гільменд для Міжнародних інвестиційних можливостей", – написав Ендрю.

Також файли містили листи, які свідчать про те, що Ендрю пересилав Епштейну звіти про В'єтнам, Сінгапур та інші місця. Ця інформація надавалася колишньому принцу під час його офіційних закордонних поїздок.

Після публікації першої серії файлів у жовтні 2025 року Ендрю офіційно позбавили титулу принца і попросили покинути його резиденцію.

Також Ендрю закликали дати свідчення перед американським Конгресом щодо його зв’язків з Епштейном. Зокрема, такі заклики лунали від британського прем’єра Кіра Стармера.

А після останньої публікації файлів Епштейна королівський речник видав офіційну заяву, в якій ішлося, що Чарльз III "чітко висловив, словами та безпрецедентними діями, свою глибоку стурбованість щодо звинувачень, які продовжують з'являтися стосовно поведінки пана Маунтбеттена-Віндзора".

У заяві також наголошувалося, що королівська родина готова співпрацювати з поліцією, якщо до них звернуться.

А вже за кілька днів послідував і арешт скандального колишнього принца.

Виклик для всієї монархії

19 лютого британський мовник BBC повідомив, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

І хоча ім’я затриманого не розголошували відповідно до національних рекомендацій, однак BBC та інші британські медіа повідомили, що йдеться про рідного брата короля.

Примітно, що арешт відбувся у день народження Ендрю. 19 лютого йому виповнилося 66 років.

При цьому арешт колишнього принца не пов’язаний із підозрами у вчиненні злочинів на сексуальному ґрунті. Причиною стала інформація в файлах Епштейна про діяльність, яку він здійснював, коли був торговим посланником.

Король Чарльз заявив, що з "глибоким занепокоєнням" дізнався про арешт свого молодшого брата.

"Тепер має відбутися повний, справедливий і належний процес, в ході якого це питання буде розслідувано відповідним чином і відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну і щиру підтримку та співпрацю", – йдеться в заяві короля.

Варто уточнити: від того, як зараз поводитиметься королівська родина у цій непростій ситуації, залежатиме і її підтримка у суспільстві, а також довіра до короля Чарльза III та інших членів королівської родини.

А цілком можливо – від нинішніх подій залежатиме й майбутнє британської монархії.

Зокрема, антимонархічна група Republic привітала арешт Ендрю, заявивши, що на це рішення "ймовірно, вплинуло приватне судове переслідування, ініційоване Republic", в рамках якого організація надала поліції звіт про злочин.

До того ж група провела опитування, згідно з яким підтримка монархії у Великій Британії становить 45%, при цьому лише третина респондентів віддає перевагу нинішньому главі держави.

І хоча суспільні настрої наразі не виглядають антимонархічними, скандал навколо колишнього принца Ендрю ще далекий до завершення. І як довго він триватиме і в якому стані британська королівська родина вийде з нього, наразі невідомо.

Автор: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"