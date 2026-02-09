Брат короля Британії міг передавати Епштейну інформацію про інвестиції в Афганістані

Нові файли щодо справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна свідчать, що брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор міг передавати йому конфіденційну інформацію про Афганістан напередодні Різдва 2010 року.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Маунтбеттен-Віндзор, судячи з електронного листа, оприлюдненого Міністерством юстиції США, поділився з Епштейном конфіденційною інформацією про інвестиції в Афганістані.

Електронний лист був надісланий "Герцогом" Епштейну 24 грудня 2010 року і адресований "J".

"Додаю конфіденційний звіт, підготовлений Провінційною групою з відновлення в провінції Гельманд для Міжнародних інвестиційних можливостей", – написав Ендрю.

Незрозуміло, про які можливості йшлося, або що містилося в доданому документі.

Брат короля Великої Британії зазначив, що збирається надати цю інформацію "іншим особам зі своєї мережі", але буде дуже зацікавлений у "коментарях, думках або ідеях" Епштейна.

Лист підписаний "А" та колишнім герцогським підписом.

​​Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Після публікації нових файлів щодо справи Епштейна Ендрю виїхав із королівської резиденції.

Як повідомлялося, викриття нових фактів у справі Епштейна спричинило політичний скандал у Британії, зокрема поставило під загрозу прем’єрство Кіра Стармера.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії. Прем'єр-міністра звинувачують у тому, що він призначив Мендельсона послом після того, як розкрилися його зв'язки зі злочинцем.