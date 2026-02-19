У Британії заарештували брата короля

Брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

BBC наводить заяву британської поліції, яка повідомила, що у межах розслідування 19 лютого було заарештовано чоловіка віком понад 60 років із графства Норфолк за підозрою у зловживанні службовим становищем, а також проведено обшуки за адресами в графствах Беркшир і Норфолк.

Ім’я затриманого не розголошується відповідно до національних рекомендацій, однак BBC та інші британські медіа повідомляють, що це брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор

Наразі затриманий залишається під вартою.

Також наголошується, що справа перебуває на активній стадії, тому під час будь-яких публікацій слід бути обережними, аби не допустити неповаги до суду.

"Після ґрунтовної оцінки ми відкрили розслідування за цим обвинуваченням у зловживанні службовим становищем. Важливо зберегти цілісність і об’єктивність нашого розслідування, поки ми разом із партнерами працюємо над перевіркою цього ймовірного правопорушення. Ми усвідомлюємо значний суспільний інтерес до цієї справи й надаватимемо оновлення у відповідний час", – прокоментував заступник головного констебля Олівер Райт.

Поліція розглядала звинувачення проти колишнього герцога Йоркського, якому сьогодні виповнюється 66 років, що з'явилися у справі Джеффрі Епштейна.

Ендрю завжди категорично заперечував усі звинувачення проти нього та будь-які твердження про правопорушення, пов'язані з Епштейном.

​​Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

Після публікації нових файлів щодо справи Епштейна Ендрю виїхав із королівської резиденції.

У файлах стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.