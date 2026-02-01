Стармер вважає, що брат короля Чарльза має свідчити у справі Епштейна

Британський прем’єр Кір Стармер переконаний, що брат британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзор має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх зв’язків зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Заяву очільника британського уряду наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Ще в листопаді демократи в Конгресі попросили колишнього принца відповісти на питання в рамках розслідування у справі Епштейна.

Тоді Стармер сказав, що запрошення – це питання, яке Ендрю повинен вирішити "особисто".

Зараз під час бесіди з журналістами після повернення з короткої поїздки до Японії прем'єр-міністр заявив: "Що стосується надання свідчень, я завжди говорив, що будь-хто, хто володіє інформацією, повинен бути готовий поділитися нею в будь-якій формі, в якій його про це попросять".

"Неможливо зосередитися на жертвах, якщо ви не готові до цього. Жертви Епштейна повинні бути в пріоритеті", – наголосив Стармер.

За даними BBC, серед опублікованих 30 січня документів у справі Епштейна були фотографії з чоловіком, схожим на Ендрю. На них він стоїть на колінах біля жінки, яка лежить на підлозі. Журналісти стверджують, що інтер'єр на фото збігається з інтер'єром особняка Епштейна в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.