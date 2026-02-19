Король Британії відреагував на арешт брата, підтримавши дії поліції

Король Британії Чарльз III опублікував заяву з приводу арешту свого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за зловживання службовим становищем, у якій висловив підтримку подальшому розслідуванню.

Як пише "Європейська правда", заяву монарха наводить The Guardian.

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із "занепокоєнням", а також висловив сподівання на справедливий процес.

"Тепер слідує повний, справедливий та належний процес, за допомогою якого це питання буде розслідувано належним чином та відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю", – заявив Чарльз III.

Король Британії повідомив, що надалі утримається від коментування справи Ендрю, поки триває процес розслідування.

Як стало відомо, 19 лютого брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Поліція розглядала звинувачення проти експринца через його зв’язки із засудженим у США за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

Після публікації нових файлів щодо справи Епштейна Ендрю виїхав із королівської резиденції.