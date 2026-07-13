Чеський депутат потрапив у центрі Праги в ДТП з медичним автомобілем

Депутат парламенту Чехії Філіп Турек, якого партія "Автомобілісти" безуспішно просувала на пост глави МЗС, у понеділок потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в центрі Праги, де його автомобіль зіткнувся з транспортним засобом лікарні, що рухався з увімкненими проблисковими маячками.

Про це повідомляє iDNES, пише "Європейська правда".

Аварія сталася поблизу станції метро та трамвайної зупинки. Автомобіль Škoda Fabia, який забезпечував перевезення крові для лікарні, після зіткнення перекинувся. За даними поліції, медичний автомобіль рухався з увімкненими спецсигналами.

Сам Турек підтвердив факт ДТП. За його словами, він їхав на зелене світло світлофора, коли сталося зіткнення. "Через те, що мій автомобіль більший, менший автомобіль перекинувся", – сказав депутат.

фото: iDNES

Турек, який керував автомобілем Mercedes, не зазнав травм. Він також заявив, що шкодує про інцидент і має намір зв'язатися з постраждалим водієм.

фото: iDNES

За словами речника празької служби швидкої допомоги Карела Кірса, водій автомобіля лікарні у віці близько 60 років зазнав множинних травм, зокрема черепно-мозкової травми середньої тяжкості. Після надання допомоги на місці його доправили до травматологічного центру. Під час транспортування чоловік перебував при свідомості.

Через аварію майже на 45 хвилин було призупинено рух шести трамвайних маршрутів.

Філіп Турек уже опинявся в центрі уваги через порушення правил дорожнього руху. Торік він опублікував у соціальних мережах фотографію спідометра, який показував швидкість понад 200 км/год. Спочатку політик стверджував, що їхав німецьким автобаном, однак згодом з'ясувалося, що фото було зроблене на дорозі в Чехії.

Після скандалу Турек визнав свою помилку, заявив, що шкодує про вчинок, і перерахував 50 тисяч чеських крон до фонду допомоги жертвам дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, раніше польського сенатора позбавили водійських прав за перевищення швидкості на 58 км/год.

Раніше у Польщі затримали словацького водія, який 59 разів не оплатив проїзд платною дорогою.