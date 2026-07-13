В Україну прибув угорський уповноважений з основоположних прав

В Україну з візитом прибув угорський уповноважений з основоположних прав (омбудсмен) Імре Югаз.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Європейська правда".

За його словами, він зустрівся зі своїм колегою на українсько-угорському кордоні.

"У центрі нашої розмови – питання, які сьогодні є особливо актуальними: захист рівних прав і свобод, прав національних меншин (спільнот), політичних та релігійних поглядів, євроінтеграція та поглиблення співпраці між нашими інституціями", – написав Лубінець.

Він додав, що разом із Югазом вони поклали квіти захисникам України на території історико-меморіального комплексу "Кальварія", а також – до пам'ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур.

"Попереду – предметний діалог. Найважливішими результатами поділюся вже найближчим часом", – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, 12 червня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС. Це рішення було ухвалене за результатами українсько-угорських консультацій.

Глава уряду Угорщини Петер Мадяр заявляв, що якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".