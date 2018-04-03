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Покарання бондами: чим ще Лондон погрожує Росії

Віталій Шапран, Українське товариство фінансових аналітиків _ Вівторок, 03 квітня 2018, 09:37
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Фото: dailymail.co.uk

Покарання Росії може не обмежитися масштабною висилкою дипломатів. Наприкінці березня британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Лондон розглядає можливість й інших покарань для РФ.

Серед них – обмеження для ринку російських облігацій.

З огляду на санкції США і некомфортність ринків Китаю і Японії для суверенних і квазісуверенних позик, такий крок Лондона може стати серйозним ходом, що обмежує уряду РФ доступ до валютних позик.

Облігації без права перепродажу

Ідея припинити російські позики на ринках капіталу в ЄС належить голові комітету із закордонних справ Тому Тугендхату. Її вже підхопив глава британського МЗС Борис Джонсон.

Наскільки стало зрозуміло з коментарів обох політиків, вони розглядають можливість перекрити доступ російським компаніям до Euroclear і Clearstream. При цьому вийде, що російські банки і компанії зможуть проводити первинні розміщення, однак торгувати ними на вторинному ринку вже не буде ніякої можливості.

У цій концепції є як сильні, так і слабкі сторони.

До сильної сторони слід віднести саму ідею знищення вторинного ринку російських облігацій. Тобто, розмістившись один раз, ці папери не можна буде ані купити, ані продати. Вони просто втратять ліквідність і стануть нецікавими для більшості фондів і банків, оскільки, купивши одного разу, їх потрібно буде тримати до погашення.

Другий сильний момент полягає в тому, що все це пропонується зробити не тільки у Великій Британії, а й в цілому по ЄС. А отже,

Росія втратить можливість розміщувати свої папери і у Франкфурті, Люксембурзі й на інших майданчиках.

Слабка сторона випливає з сильної. Нагадаю, що Велика Британія виходить з ЄС, і її євроініціативи в Єврокомісії можуть зустріти опір.

Політично ця тенденція підкріплена й бізнес-інтересами. Так, Euroclear і Clearstream невигідно, щоб бонди нерухомо лежали в портфелях, оскільки депозитарії зазвичай отримують відсоток від обороту паперів емітента, тобто чим частіше вони обертаються – тим більше виручка депозитарію.

Інша річ, що в масштабах ЄС Росія – це дуже невеликий позичальник, тому Euroclear і Clearstream можуть просто полінуватися торпедувати ініціативи Британії.

Другою проблемою залишаються "первинні фонди". Є моделі розміщень, які передбачають, що покупцем всієї емісії може бути один облігаційний фонд, і на ринку вже торгують не безпосередньо облігації емітента, а паї-фонд, який їх придбав.

Ці фонди – не така вже й рідкість на Заході, і часто підбірка паперів в них йде по країнах або по регіонах. Тож за великого бажання росіяни зможуть ці "британські загороджувальні заходи" обійти, правда, в будь-якому разі, це підвищує вартість позик для РФ.

Мовчання партнерів

Партнери Великої Британії по ЄС ще ніяк не прокоментували ці публічні міркування британських політиків.

Річ у тім, що жирна частина ринку облігацій в ЄС сконцентрована в Німеччині, Франції та Люксембурзі. Лондон тут відіграє більше роль ринку для єврооблігацій, номінованих у доларах, проте подібні папери з ринків, що розвиваються (включно з українськими бондами), як правило, розміщуються на Ірландській фондовій біржі (ІФБ).

Тому ключове питання: чи підтримає офіційний Дублін ініціативу сусідів?

Тим більше, що таке тривале мовчання тільки підсилює конкурентні позиції ІФБ і Франкфуртської фондової біржі.

Без підтримки партнерів ініціативи Великої Британії з великою ймовірністю закінчаться тим, що Лондон сам себе відлучить від ринку бондів з Росії, а основний центр активності російських "фінансових туристів" переміститься до Німеччини та Ірландії.

Втім, британці не такі прості, їхній ринок цінних паперів сумарно важить більше за решту Європи. Саме тому Euroclear і Clearstream не стануть просто так нехтувати громадською думкою Сполученого Королівства.

Чи здатен такий крок Лондона і союзників завдати серйозної шкоди російській економіці? Очевидно, що так!

Від початку АТО і втрати Україною контролю над територією Криму Росія вже обнулила свій Резервний фонд, який просто припинив своє існування, оскільки в ньому не лишилося коштів. У свою чергу, Фонд національного добробуту схуднув з $88 млрд до $66 млрд.

Є певні проблеми і з золотовалютними резервами РФ: якщо в 2014 рік Росія увійшла з ЗВР в розмірі $509 млрд, то на 1 березня нинішнього року вони вже становили приблизно $454 млрд.

Витік валюти з країни певною мірою зупинила чистка ЦБ РФ, яка знищила "банки-помийки", проте валютні резерви країни все одно тануть на очах.

РФ ще не зіткнулася з катастрофічним браком валюти, однак остаточне обрізання країні доступу на міжнародні ринки капіталу є для неї вкрай небажаним. Після того, як в країні впала ділова активність, великі емітенти, такі як "Газпром", оголосили про заморожування низки інвестпроектів, що вдарило по проектних показниках операційного прибутку, які часто планувалися компаніями на 5-10 років наперед.

А от боргове навантаження на російські компанії після девальвації рубля зросло.

Щоб побороти тенденції, які ведуть до банкрутства, більшість великих компаній почали розтягувати свій борговий горизонт – достроково погашати старі бонди і брати нові позики на триваліші терміни.

І ці процеси в РФ ще не завершені. Тому справжній амбарний замок для РФ на ринку євробондів – це не просто прискорення відтоку валюти і процесу "танення" різних стабфондів, а вже й безпосередня загроза фінансовій стабільності країни.

 

Автор: Віталій Шапран,

член виконкому
Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА)

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора

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Віталій Шапран, Українське товариство фінансових аналітиків

Покарання бондами: чим ще Лондон погрожує Росії

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