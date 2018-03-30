Росія видворяє дипломатів 23 країн через справу Скрипаля і обіцяє ще

П'ятниця, 30 березня 2018, 17:04

У відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Росії.

"30 березня в МЗС Росії були викликані керівники дипмісій Австралії, Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії , Швеції, Естонії", - йдеться у повідомленні.

Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що російська сторона оголошує "persona non grata" стільки ж співробітників дипустанов цих країн, скільки російських дипломатів вони вислали.

Вимоги про висилку російських дипломатів МЗС РФ назвало "необґрунтованими", а звинувачення Великої Британії на адресу Росії через справу Скрипаля – "бездоказовими".

"З урахуванням того, що в останній момент до перерахованих країнах вирішили приєднатися Бельгія, Угорщина, Грузія та Чорногорія, Росія залишає за собою право на відповідні кроки щодо даних держав", - йдеться у повідомленні.

Росія висилає 13 українських дипломатів у відповідь на оголошення персонами нон грата 13 російських дипломатів.

Від Великої Британії МЗС РФ вимагає протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.