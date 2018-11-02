Жорстоко та безглуздо: якими будуть антиукраїнські санкції РФ

Досі Росія уникала застосування персональних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб.

У Москві неодноразово заявляли про невідповідність механізму санкцій міжнародному праву і застосовували лише контракції - заборону на продовольчі товари з певних країн, включаючи Україну.

Зараз же цей принцип був забутий - персональні санкції були введені на виконання наказу президента РФ у зв'язку з "недружніми діями України щодо громадян та юридичних осіб з Російської Федерації".

Варто відзначити, що Україна ввела подібні міри стосовно громадян РФ та російських компаній ще два роки тому.

Чомусь у Кремлі вирішили відреагувати на них лише зараз.

Отже, російські спеціальні економічні заходи застосовуються до низки фізичних та юридичних осіб (не тільки українських), а також контрольованих ними організацій, і складаються з трьох видів:

- блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів та майна на території РФ;

- блокування (заморожування) бездокументарних цінних паперів;

- заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі РФ.

Покарання по-російськи

Якими будуть наслідки цих санкцій?

Відповідь на це питання залежить, у першу чергу, від того, чи мають фізичні та юридичні особи, які були зазначені у санкційних списках, будь-які активи на території РФ (рухоме, нерухоме майно, цінні папери, гроші у банках та інших фінансових установах), ведуть бізнес на російській території (прямо або через підконтрольні підприємства) або здійснюють імпортні/експортні операції з РФ.

При цьому застосування зазначених санкцій не буде обмежене наявними на сьогоднішній день списками. У першу чергу, це випливає з того, що обмежувальні заходи поширюються також і на організації, які контролюються підсанкційними суб'єктами.

Термін "організації" у російському законодавстві має більш широке тлумачення, ніж в українському, і охоплює будь-які види юридичних осіб: і підприємства, і установи, і організації.

А по-друге, постановою № 1300 від 01.11.2018 року Міністерство фінансів РФ уповноважене надсилати пропозиції щодо внесення змін до затверджених переліків фізичних та юридичних осіб.

Що стосується контролю, то тут мається на увазі фактичне управління тією чи іншою юридичною особою, яке може бути як прямим (через володіння часткою у статутному капіталі), так і непрямим (у тому числі, через трасти, номінальних власників і т.п.).

Наприклад, якщо фізична особа, яка потрапила під санкції РФ, володіє часткою у статутному капіталі компанії, яка здійснює господарську діяльність на території РФ, досить імовірно, що під санкції потрапить і ця компанія.

Інше питання, що на сьогоднішній день ще не визначений орган, який буде займатися пошуком подібних активів на території РФ і застосовувати відповідні обмежувальні заходи.

Застосування санкцій особисто до власників бізнесу створює дуже високі ризики потрапляння під санкції підприємств, якими вони володіють. Те ж саме стосується і товарів, які постачаються (можуть постачатися) з території РФ, і належать підсанкційним суб'єктам.

Що стосується блокування грошових коштів та заборони на виведення капіталу, то, швидше за все, особи, які потрапили під санкції, будуть внесені до відповідних інформаційних баз Росфінмоніторингу. Це буде мати наслідки у вигляді створення умов, які унеможливлюють розпорядження відповідними активами, а також їх виведення за межі РФ.

Ситуація з блокуванням майна на території РФ дещо інша. На сьогоднішній день не можна з повною впевненістю стверджувати, хто (який з органів або посадових осіб) буде уповноважений здійснювати виявлення подібних активів і яким способом буде здійснюватися їхнє блокування (наприклад, накладення арештів і т.п.).

Можливо, до створення спеціально уповноважених органів, подібними питаннями буде займатися прокуратура РФ.

Дірява блокада

Резонне питання - а чи в змозі російська сторона забезпечити реалізацію власних санкцій?

Ситуація може скластися майже така сама, яка існує у РФ з іншими підсанкційними продуктами, торгівля якими здійснюється через компанії, які розташовані у третіх (сусідніх) країнах, а сама продукція йде під новими "брендами".

Зокрема, санкції унеможливлюють купівлю товарів російськими компаніями в українських компаній, які потрапили під санкції. Швидше за все, фінансові операції на користь останніх будуть блокуватися на якомусь з етапів проведення транзакцій. Більше того, банки РФ, досить імовірно, будуть відмовляти клієнтам у виконанні платіжних документів на користь осіб, які перебувають під санкціями.

У той же час досить імовірно, що компанії, які потрапили під нові санкції, зможуть без особливих проблем продовжувати свою торговельну діяльність, працюючи через посередників.

Важливо відзначити, що постановою Уряду РФ передбачається можливість надання тимчасових дозволів на проведення певних операцій щодо окремих юридичних осіб.

Не виключено, що у подальшому буде прийнятий порядок видачі таких дозволів або ліцензій, або списки будуть переглядатися не тільки на користь розширення, але і виключення з нього певних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Дуже персональні санкції

Не менше проблем і у персональних санкцій, введених постановою уряду РФ.

Російські обмеження зовсім не є такими всеосяжними, як санкції США.

Зокрема, санкції США підлягають застосуванню не тільки у відношенні до окремих осіб, зазначених у відповідних списках, і до юридичних осіб, які прямо або опосередковано їм належать або ними контролюються, але також і до тих, що діють або мають намір діяти від їхнього імені, на осіб, які надають їм матеріальну допомогу, спонсорство або надають фінансову, матеріальну або технологічну підтримку, товари або послуги для них або на їхню підтримку.

Тобто, під санкції підпадають такі операції, як експорт, реекспорт, продаж, поставки (прямі і непрямі), надання гарантій, у тому числі з боку резидентів США.

У цьому плані санкції РФ слід розуміти у більш вузькому значенні. І це робить їх значно вразливішими.

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Українські санкції проти РФ, які були введені два роки тому, критикувалися часто і часто не безпідставно.

Було незрозуміло, як відбувається відбір персоналій і компаній, які потрапили під покарання. Не меншою проблемою було забезпечення виконання прийнятих санкцій.

Як виявилося, російські заборони мають рівно ті ж самі недоліки. І це, звичайно ж, істотно спростить процедуру їхнього уникнення.

Втім, радіти ще передчасно. Багато з можливих лазівок з уникнення санкцій можуть бути перекриті спеціальними поясненнями російського уряду.

І ці пояснення (а диявол завжди криється у деталях) і дадуть остаточні відповіді, якими є цілі РФ - ефектний, але малоефективний крок, або ж дійсний економічний тиск на Україну.