Жестоко и бессмысленно: какими будут антиукраинские санкции РФ

До сих пор Россия избегала применения персональных санкций в отношении физических и юридических лиц.

В Москве неоднократно заявляли о несоответствии механизма санкций международному праву и сами и применяли лишь контракции – запрет на продовольственные товары из определенных стран, включая Украину.

Теперь же этот принцип забыт - персональные санкции были введены во исполнение указа президента РФ в связи с "недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Стоит отметить, что Украина ввела подобные меры в отношении граждан РФ и российских компаний еще два года назад.

Почему-то в Кремле решили отреагировать на них лишь сейчас.

Итак, российские специальные экономические меры применяются к ряду физических и юридических лиц (не только украинских), а также контролируемых ими организаций и состоят из 3 видов:

- блокирование (замораживание) безналичных денежных средств и имущества на территории РФ;

- блокирование (замораживание) бездокументарных ценных бумаг;

- запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ.

Наказание по-русски

Какими будут последствия этих санкций?

Ответ на это вопрос зависит в первую очередь от того, имеют ли физические и юридические лица, указанные в санкционных списках, какие-либо активы на территории РФ (движимое, недвижимое имущество, ценные бумаги, деньги в банках и иных финансовых учреждениях), ведут ли бизнес на российской территории (прямо или через подконтрольные предприятия) или осуществляют ли импортные/экспортные операции с РФ.

При этом применение указанных санкций не будет ограничено имеющимися на сегодняшний день списками. В первую очередь, это следует из того, что ограничительные меры распространяются также и на организации, контролируемые подсанкционными субъектами.

Термин "организации" в российском законодательстве имеет более широкое толкование, нежели в украинском, и охватывает любые виды юридических лиц: и предприятия, и учреждения, и организации.

А во-вторых, постановлении уполномочено министерство финансов РФ вносить предложения в утвержденные перечни физических и юридических лиц.

Что касается контроля, то здесь имеется в виду фактическое управление тем или иным юридическим лицом, которое может быть как прямым (через владение долей в уставном капитале), так и непрямым (в том числе, через трасты, номинальных владельцев и т.п.).

К примеру, если физическое лицо, попавшее под санкции РФ, владеет долей в уставном капитале компании, которая ведет хозяйственную деятельность на территории РФ, весьма вероятно, что под санкции попадет и эта компания.

Другой вопрос, что на сегодняшний день еще не определен орган, который будет заниматься поиском подобных активов на территории РФ и применять соответствующие ограничительные меры.

Применение санкций к лично владельцам бизнеса создает очень высокие риски подпадания под санкции и принадлежащих им компаний. То же самое касается и товаров, которые поставляются (могут поставляться) с территории РФ, и принадлежат подсанкционным субъектам.

Что касается блокирования денежных средств и запрета на вывод капитала, то скорее всего, попавшие под санкции лица будут внесены в соответствующие информационные базы Росфинмониторинга. Это будет иметь последствия в виде создания условий, делающих невозможным распоряжение соответствующими активами, а также их выведение за пределы РФ.

Ситуация с блокированием имущества на территории РФ несколько иная. На сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, кто (какой из органов или должностные лица) будет уполномочен осуществлять выявление подобных активов и каким способом будет осуществляться их блокирование (например, наложение арестов и т.п.).

Возможно, до создания специально уполномоченных органов, подобными вопросами будет заниматься прокуратура РФ.

Дырявая блокада

Резонный вопрос – а в состоянии ли российская сторона обеспечить выполнения собственных санкций?

Ситуация может сложиться сродни той, которая имеется в РФ с иными подсанкционными продуктами, торговля которыми осуществляется через компании, расположенные в третьих (соседних) странах, а сама продукция идет под новыми "брендами".

В частности, санкции делают невозможным покупки товаров российскими компаниями у украинских, попавших под санкции. Скорее всего, финансовые операции в пользу последних будут блокироваться на каком-то из этапов проведения транзакций. Более того, банки РФ, весьма вероятно, будут отказывать клиентам в исполнении платежных документов в пользу лиц, находящихся под санкциями.

В то же время весьма вероятно, что компании, попавшие под новые санкции, смогут без особых проблем продолжать свою торговую деятельность, работая через посредников.

Важно отметить, что постановлением Правительства РФ предусматривается возможность предоставления временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц.

Не исключено, что в дальнейшем будет принят порядок выдачи таких разрешений или лицензий, или списки будут пересматриваться не только в пользу расширения, но и исключения из него определенных лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Очень персональные санкции

Не меньше проблем и у персональных санкций, введенных постановлением правительства РФ.

Российские ограничения вовсе не являются такими всеобъемлющими, как санкции США.

В частности, санкции США подлежат применению не только в отношении отдельных лиц, указанных в соответствующих списках и к юридическим лицам, которые прямо или косвенно им принадлежат или ими контролируются, но также и к тем, что действуют или намереваются действовать от их имени, на лиц, которые оказывают им материальную помощь, спонсорство или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для них или в их поддержку.

То есть, под санкции подпадают такие операции, как экспорт, реэкспорт, продажи, поставки (прямые и непрямые), предоставление гарантий, в том числе со стороны резидентов США и т.п.

В этом плане санкции РФ следует понимать в более узком смысле. И это делает их куда как более уязвимыми.

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Украинские санкции против РФ, введенные два года назад, критиковались часто и часто по делу.

Было непонятно, как происходит отбор персоналий и компаний, попавших под наказание. Не меньшей проблемой было обеспечение выполнения принятых санкций.

Как оказалось, российские запреты имеют ровно те же недостатки. И это, кончено же, существенно упростит их обхождение.

Впрочем, радоваться еще преждевременно. Многие из возможных лазеек по обходу санкций могут быть перекрыты специальными пояснениями российского правительства.

И эти пояснения (а дьявол всегда кроется в деталях) и дадут окончательные ответ, каковы цели РФ – эффектный, но малоэффективный шаг, или же действительное экономическое давление на Украину.