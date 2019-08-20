Брехня Нетаньягу, але не "зрада" України: Київ не відкриватиме посольство в Єрусалимі

"Новина" про те, що президент Володимир Зеленський нібито пообіцяв ізраїльському колезі Бегьяміну Нетаньягу відкрити представництво нашої держави в Єрусалимі – виявилася фейком.

Тепер це підтверджено офіційно.

І те, що цю неправду поширив особисто Нетаньягу, не додавало їй правдивості.

Отже, Україна не обіцяла цього Ізраїлю. Це означає, що Київ не псуватиме відносини з арабським світом, не буде підважувати резолюції РБ ООН та не піде всупереч спільній європейській політиці щодо Єрусалиму. Це - не жарти, і нижче ми пояснимо, чому.

Та історія появи фейку про "домовленість з Україною" заслуговує на окрему увагу. Вона не знизила важливість першого за 20 років візиту ізраїльського прем’єра до України, але має стати важливим маркером для тих, хто схильний занадто довіряти чинному голові уряду Ізраїля.

Про сам візит, про домовленості та результати "Європейська правда" детально написала відразу після переговорів ізраїльського гостя із президентом Зеленським.

Згадали ми і про те, що для Нетаньягу ця поїздка була значною мірою передвиборчою: на голосуванні, що відбудеться за 4 тижні, прем’єр Ізраїлю намагається завоювати голоси євреїв-репатріантів з колишнього Радянського союзу, в тому числі з України.

Та був епізод візиту, який лишився поза увагою у статті.

Ідеться про історію із дружиною прем’єра, Сарою Нетатньягу, яка повелася доволі сумнівно під час офіційної церемонії зустрічі у Борисполі та кинула на землю шматок короваю, який за традицією подарували гостям після приземлення.

Ми не стали писати про цей інцидент, бо на політичні домовленості він не вплинув. Так, Сара повелася некоректно, але прем’єром Ізраїля є не вона, а її чоловік Беньямін, Тому на Банковій поспішили заявити, що не приділятимуть цьому інциденту увагу.

Ця історія мала всі шанси "померти" в інформаційному потоці... але "оживити" її вирішив сам Нетаньягу.

У понеділок ввечері на своїй російськомовній сторінці у facebook (нагадаємо, триває боротьба за голоси євреїв-репатріантів з колишнього СРСР, для багатьох із них російська є рідною!) прем’єр Ізраілю спробував довести, що інцидент із киданням хлібу не був помилкою його дружини, а стався для просто того, щоби... привернути увагу медіа.

"Якщо потрібно це, щоби привернути увагу до візиту, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення – то що ж, нехай так і буде... Схоже, ми придумали спосіб привертати увагу. Що ж, продовжимо", – пояснив він.

"Пояснення" звучало не надто щиро і, очевидно, було спрямоване не на нас, а на ізраїльського виборця. І можна було би його не помітити, якби не одна деталь – слова про те, що у Єрусалимі, який наша держава (та майже весь цивілізований світ) не визнає у якості столиці Ізраїлю, з’явиться "представництво України".

Це – дуже чутлива тема.

Особливий статус Єрусалима, на який претендують і Ізраїль, і Палестина, ґрунтується на кількох рішеннях Радбезу ООН. Всі європейські держави включно із Україною та й взагалі більшість членів ООН вважають, що східна частина Єрусалима була анексована єврейською державою. Торік політику невизнання спробував зламати Дональд Трамп. Це рішення Вашингтону спричинило протести і призвело до масових жертв, і зрештою не змінило ставлення світу до Єрусалиму.

Для України відмова від цієї політики означала би моментальний розрив або погіршення відносин із багатьма арабськими державами, для яких це питання є чутливим; крім того, цей крок підважив би українську позицію про непорушність міжнародного права щодо анексованого Росією Криму, тому заява Нетаньягу про намір Києва піти на такий кроу звучала дивно.

Та й дипломатичні джерела "Європейської правди" в один голос запевняли: жодних таких обіцянок Зеленський своєму гостю не давав.

Через це, до речі, наше видання вирішило не робити новину на підставі сенсаційних, але неправдивих натяків прем'єра Ізраїля.

Отже, посольства України у Єрусалімі не з’явиться. Навіть консульство ніхто відкривати не планує.

До речі, ми цілком могли створити у цьому місті навіть дипломатичну місію – генконсульство – не зашкодивши своєму іміджу. Консульства у Єрусалимі мають Британя, Франція, Бельгія, Швеція тощо – але їхні посольства, так само як і українське, розташовані у міжнародно визнаній столиці Ізраїлю, Тель-Авіві.

Але навіть цієї обіцянки Зеленський не давав.

За добу після того, як Бенбьямін Нетаньягу запустив цей фейк у публічний простір. У Києві вирішили спростувати його також офіційно, та пояснили: йдеться взагалі не про офіційне "представництво України", а про організацію, якій доручать співпрацю в сфері інновацій. До визнання статусу Єрусалиму вона, звісно ж, жодним чином не прив’язана, а тому її відкриття загрози інтересам України не несе.

"Мова йшла – це була спільна ідея і президента України, і прем'єрміністра Ізраїлю – про можливість відкриття інноваційних офісів у Єрусалимі і Києві, які будуть займатися розвитком технологічної співпраці", – пояснив посол України в Ізраїлі Генадій Надоленко.

Тож ставимо крапку в історії?

Ні, зарано.

Записаний у Києві ролик Нетаньягу цікавий тим, що він сказав неправду не лише про "представництво". І не лише про хліб. На жаль, неправдивою виявилася кожна теза у його виступі, хоч якось пов’язана з Україною.

Приміром, прем’єр заявив, що його візит до Києва "приніс (Україні) зону вільної торгівлі". Це абсолютна неправда. Договорі про ЗВТ з Ізраїлем був підписаний президентами двох держав ще в січні. Влітку його ратифікувала Верховна рада, а Кнессет – не встиг, бо політична криза в Ізраїлі завершилася розпуском парламенту і достроковими виборами. Під час візиту жодних зрушень тут не відбулося.

А ще Нетаньягу, виправдовуючи свою дружину, розповів у ролику, що вона, мовляв, настільки поважає Україну, що обрала для перельоту до Києва "одяг у кольорах українського прапору". "Вона вийшла з літака у жовто-синьому одязі, саме на знак поваги до України", – додав прем’єр.

Фото ynet.co.il

Та навіть у цій дрібниці ізраїльський прем’єр збрехав!

Численні відео та фото – як до так і після перельоту – засвідчують, що його дружина була одягнута у жовтий костюм без жодних натяків на синій колір. То навіщо було говорити неправду, яку так легко спростувати? Загадка...

Звісно ж, навіть ця неприємна історія, просто просичена неправдою від високого ізраїльського гостя, не нівелює позитивних наслідків його візиту. Україна та Ізраїль мають величезний потенціал для розвитку відносин, які в останні роки, з низки причин, радше стагнували, аніж розвивалися.

Ми маємо вирішити проблеми наших громадан при перетині ізраїльського кордону, можемо суттєво наростити обсяги торгівлі.

Безпекова співпраця із Ізраїлем є дуже привабливою для Києва.

Але історія із нечесними заявами Нетаньягу стала показником того, наскільки обережно українським політикам варто ставитися до слів та обіцянок багаторічного прем’єра Ізраїлю.

Здатність говорити направду у кожному реченні він довів, як кажуть, і словом, і ділом – і навряд чи є гарантія, що це не повториться у майбутньому.

Звісно, якщо після виборів він збереже за собою посаду прем’єрміністра.