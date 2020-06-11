Світова економіка на лікарняному: чи варто чекати на швидке відновлення

На фінансових ринках зростає оптимізм щодо відновлення глобальної економіки.

Один з провідних світових фондових індексів, S&P500, за останні три місяці зріс більш ніж на 40%. І на початок цього тижня він був лише на 6% нижче історично максимальних рівнів, яких індекс досяг у середині лютого, напередодні пандемії.

Такий оптимізм ринків зараз підкріплюється цілою низкою чинників. Уряди і центробанки продовжують вживати безпрецедентних заходів щодо монетарної та фіскальної підтримки національних економік. У багатьох країнах пом'якшується карантинний режим, відкриваються готелі, ресторани, торговельні центри, відновлюється транспортне сполучення. Йдуть активні розробки противірусних вакцин.

Усе це дає підстави учасникам ринків вірити, що відновлення попиту буде швидким.

Однак припущення, на яких будуються прогнози швидкого повернення до колишньої економічної активності, все ще вкрай нестійкі.

Гірше, ніж очікувалось

Перш за все, досі залишається неподоланою основна причина економічного обвалу - пандемія коронавірусу.

Потужна державна фінансова підтримка може лише частково компенсувати втрати від карантинних обмежень і падіння ділових і споживчих настроїв, і її ефективність залишається під питанням.

Тому цілком ймовірно, що після початкового ривка швидкість відновлення значно сповільниться.

Крива загальних випадків заражень у деяких країнах дійсно виходить на плато, а десь навіть знижується. Однак загалом по світу загальна кількість інфікованих продовжує швидко зростати, в той час як географічна структура пандемії змінюється разом з більш швидким поширенням вірусу в інших регіонах, особливо в країнах Латинської Америки.

Вплив карантину на ключові фондові індекси

При цьому осередки зараження продовжують спалахувати в різних куточках світу або через завезення вірусу ззовні, або через послаблення вимог карантину і соціального дистанціювання.

Деякі країни були змушені відновити жорсткий карантин після того, як епідемія спалахнула з новою силою.

У той час як одним з найсерйозніших ризиків вважається виникнення другої хвилі епідемії восени цього року, першу хвилю все ще не зупинено.

Початкові успіхи в розробці вакцин і знаходженні антитіл є, але терміни їхнього практичного втілення залишаються під великим питанням. Поки не знайдено ефективного засобу для боротьби з вірусом, послаблення карантинних режимів може виявитися передчасним.

Курс на песимізм

Майже через три місяці після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії, перспективи глобальної економіки не стали зрозумілішими.

Серед експертів триває дискусія про те, якої форми набуде крива відновлення економічного зростання. При цьому основні версії кривої - форми букв V, U і L - доповнюються усе новими, включаючи Z, W, перевернутий квадратний корінь і навіть значок Nike.

Величезна невизначеність у прогнозах продовжує існувати через численних факторів ризику, які залишаються в силі і після того, як уряди почали згортати карантинні обмеження.

Перш за все, це ризики щодо подальшого розвитку пандемії і прогресу в розробках вакцин, ризики динаміки споживчих настроїв і настроїв бізнесу, збоїв у глобальній торгівлі і руйнування колишніх виробничо-збутових ланцюжків.

Усі ці ризики дуже складно спрогнозувати, і вони можуть змінити ситуацію як на гірше, так і на краще.

Варто при цьому зазначити, що протягом останніх двох років прогнози глобального економічного зростання у більшості експертів були оптимістичніші за дійсність.

Від початку минулого року консенсус-прогнози зростання світового ВВП на 2019-20 роки постійно погіршувалися. Зрештою, фактичне зростання ВВП в 2019 році все одно виявилося гіршим за очікування - на рівні 2,9%, а середня оцінка економічного спаду в 2020 продовжує стрімко знижуватися і зараз вже досягла -3%.

Ключовим фактором відновлення економічного зростання цього року буде споживчий попит - і є великий ризик того, що темпи пожвавлення споживання виявляться нижчими за нинішні очікування.

Приклад Китаю як однієї з перших країн, яка практично подолала першу хвилю пандемії і найбільше послабила карантинний режим, є показовим: через місяць після проголошення закінчення епідемії роздрібні продажі залишаються на 8% нижче за торішні, а пасажиропотоки - майже на чверть.

Ситуація з мобільністю населення в найбільших країнах ЄС і США виглядає ще гірше, і падіння транспортної мобільності там, попри початок відновлення, як і раніше, становить від 25% до 46%, а активності в сегменті роздрібних продажів і розваг - від 15% до 47%.

Швидкому відновленню активності споживачів заважатимуть карантинні обмеження, які ще залишилися, побоювання людей заразитися і значне зростання безробіття.

Розуміння цього відбивається і в досі "сумних" ділових настроях. Низька впевненість бізнесу відобразилася в опублікованих нещодавно індексах менеджерів закупівель (PMI) за травень, які все ще свідчать про значне зниження ділової активності в Європі і США і практично нульове її зростання в Китаї.

Песимістичні очікування втримають бізнес від відновлення інвестицій і ще більше відтермінують економічне відновлення.

Усе це свідчить про те, що світовий ВВП буде відновлюватися до передпандемічних показників ще не один рік, що також неминуче позначиться і на економіці України.

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