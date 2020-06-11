Мировая экономика на больничном: стоит ли ожидать быстрого восстановления

На финансовых рынках нарастает оптимизм по поводу восстановления глобальной экономики.

Один из ведущих глобальных фондовых индексов, S&P500, за последние три месяца вырос более чем на 40%. И на начало этой недели он находился всего на 6% ниже исторически максимальных уровней, которых индекс достиг в середине февраля, накануне пандемии.

Такой оптимизм рынков сейчас подкрепляется целым рядом факторов. Правительства и центробанки продолжают предпринимать беспрецедентные меры по монетарной и фискальной поддержке национальных экономик. Во многих странах смягчается карантинный режим, открываются отели, рестораны, торговые центры, восстанавливается транспортное сообщение. Идут активные разработки противовирусных вакцин.

Все это дает основания участникам рынков верить, что восстановление спроса будет быстрым.

Однако предположения, на которых строятся прогнозы быстрого возврата к прежней экономической активности, все еще крайне хрупки.

Хуже ожидаемого

Прежде всего, до сих пор не устранена основная причина экономического обвала – пандемия коронавируса.

Мощная же государственная финансовая поддержка может лишь частично компенсировать урон от карантинных ограничений и падения деловых и потребительских настроений, и ее эффективность остается под вопросом.

Поэтому вполне вероятно, что после начального рывка скорость восстановления значительно замедлится.

Кривая общих случаев заражений в некоторых странах действительно выходит на плато, а где-то даже снижается. Однако в целом по миру общее число зараженных продолжает быстро расти, в то время как географическая структура пандемии меняется вместе с более быстрым распространением вируса в других регионах, особенно в странах Латинской Америки.

Влияние карантина на ключевые фондовые индексы

При этом очаги заражения продолжают вспыхивать в разных уголках мира или из-за вируса, завезенного извне, или из-за ослабления требований карантина и социального дистанцирования.

Некоторые страны были вынуждены возобновить жесткий карантин после того, как эпидемия вспыхнула с новой силой.

В то время как одним из самых серьезных рисков считается возникновение второй волны эпидемии осенью этого года, первая волна вируса по-прежнему не остановлена.

Начальные успехи в разработке вакцин и нахождении антител сделаны, но время их практического воплощения остается под большим вопросом. Пока не найдено эффективного средства борьбы с вирусом, ослабление карантинных режимов может оказаться преждевременным.

Курс на пессимизм

Спустя почти три месяца после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии, перспективы глобальной экономики не стали яснее.

Среди экспертов продолжается дискуссия о том, какую форму примет кривая восстановления экономического роста. При этом основные версии кривой – формы букв V, U и L – дополняются все новыми, включая Z, W, перевернутый квадратный корень и даже значок Nike.

Огромная неопределенность в прогнозах продолжает существовать из-за многочисленных факторов риска, которые остаются в силе и после того, как правительства стали сворачивать карантинные ограничения.

Прежде всего, это риски дальнейшего хода пандемии и прогресса в разработках вакцин, риски динамики потребительских настроений и настроений бизнеса, сбоев в глобальной торговле и разрушений прежних производственно-сбытовых цепочек.

Все эти риски очень сложно спрогнозировать, и они могут изменить ситуацию как в худшую, так и в лучшую сторону.

Стоит при этом отметить, что в течение последних двух лет прогнозы глобального экономического роста у большинства экспертов оказывались оптимистичнее действительности.

С начала прошлого года консенсус-прогнозы роста мирового ВВП на 2019-20 годы постоянно ухудшались. В конце концов фактический рост ВВП в 2019 году все равно оказался хуже ожиданий – на уровне 2,9%, а средняя оценка экономического спада в 2020 продолжает стремительно снижаться и сейчас уже достигла -3%.

Ключевым фактором восстановления экономического роста в этом году будет потребительский спрос - и есть большой риск того, что темпы оживления потребления окажутся ниже текущих ожиданий.

Пример Китая, как одной из первых стран, практически преодолевших первую волну пандемии и наиболее ослабивших карантинный режим, показателен: спустя месяц после объявления об окончании эпидемии розничные продажи остаются на 8% ниже прошлогодних, а пассажиропотоки почти на четверть.

Ситуация с мобильностью населения в крупнейших странах ЕС и США выглядит еще хуже, и падение транспортной мобильности там, несмотря на начавшееся восстановление, по-прежнему составляет от 25% до 46%, а активности в сегменте розничных продаж и развлечений - от 15% до 47%.

Быстрому восстановлению активности потребителей будут мешать оставшиеся карантинные ограничения, опасения заразиться и сильно выросшая безработица.

Понимание этого отражается и в по-прежнему подавленных деловых настроениях. Низкая уверенность бизнеса отразилась в опубликованных недавно индексах менеджеров закупок (PMI) за май, которые все еще говорят о значительном снижении деловой активности в Европе и США и практически нулевом ее росте в Китае.

Пессимистичные ожидания удержат бизнес от возобновления инвестиций и еще больше отсрочат экономическое восстановление.

Все это говорит о том, что мировой ВВП будет восстанавливаться до предпандемических показателей еще не один год, что также неизбежно скажется и на экономике Украины.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора