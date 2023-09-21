Польські ЗМІ стверджують, що Україна блокує розслідування падіння ракети у Пшеводуві

Розслідування падіння ракети в польському прикордонному місті Пшеводув у листопаді 2022 року, у результаті чого загинули двоє людей, нібито заблоковане через "відсутність співпраці з українського боку".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила польська радіостанція RMF FM, посилаючись на власні дані.

Як стверджує RMF FM, ключовим питанням у розслідуванні трагедії у Пшеводуві є думка експертів, які повинні остаточно підтвердити, що за ракета вибухнула, звідки й ким вона була випущена.

Для завершення роботи експертам потрібна інформація від України, тож вони звернулись до польської прокуратури, яка надіслала запит на інформацію до українських установ.

"Як з'ясував кореспондент RMF FM, вони (українці. – Ред.) мовчать вже кілька місяців, і наші запити залишаються без відповіді. Один із прокурорів, з яким поспілкувався наш журналіст, висловив побоювання, що якщо така ситуація триватиме, розслідування доведеться призупинити", – йдеться в матеріалі.

Як відомо, 15 листопада 2022 року в прикордонному польському селі Пшеводув під час ракетного обстрілу території України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У зв’язку з інцидентом Німеччина ухвалила рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою.