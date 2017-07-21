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Туреччина направила до Греції корабель для евакуації громадян після землетрусу

П'ятниця, 21 липня 2017, 12:22
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Турецька влада відправила пасажирське судно з міста Бодрум до грецького острова Кос, щоб евакуювати близько 200 турецьких туристів після землетрусу в Егейському морі.

Про це повідомляє The Associated Press.

За інформацією турецької сторони, влада Греції надала судну особливий дозвіл підійти до причалу на острові Кос, де землетрусом пошкоджені будівля порту та митниці. Острів Кос - популярне місце у турецьких туристів.

Міністерство закордонних справ Туреччини також підтвердило загибель турецького громадянина під час землетрусу. Крім того, ще один громадянин отримав важкі травми, його евакуювали в Афіни для лікування.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 стався в Егейському морі о 1:31 за грецьким часом. Епіцентр знаходився у 12 км на північний схід від острова Кос, біля узбережжя Туреччини, на глибині 10 км.

В результаті землетрусу двоє людей загинули, у Греції та Туреччині за медичною допомогою звернулися 170 осіб.

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