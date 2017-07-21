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Турция направила в Грецию корабль для эвакуации граждан после землетрясения

Пятница, 21 июля 2017, 12:22
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Турецкие власти отправила пассажирское судно из города Бодрум на греческий остров Кос, чтобы эвакуировать около 200 турецких туристов после землетрясения в Эгейском море.

Об этом сообщает The Associated Press.

По информации турецкой стороны, власти Греции предоставили судну особое разрешение подойти к причалу на острове Кос, где землетрясением повреждены здание порта и таможни. Остров Кос - популярное место у турецких туристов.

Министерство иностранных дел Турции также подтвердило гибель турецкого гражданина во время землетрясения. Кроме того, еще один гражданин получил тяжелые травмы, его эвакуировали в Афины для лечения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 1:31 по греческому времени. Эпицентр находился в 12 км к северо-востоку от острова Кос, у побережья Турции на глубине 10 км.

В результате землетрясения двое человек погибли, в Греции и Турции за медицинской помощью обратились 170 человек.

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