Сирійські урядові війська відбили в ІДІЛ місто Маядін

Субота, 14 жовтня 2017, 14:47

Сирійські урядові війська відновили контроль над містом Маядін, яке було оплотом "Ісламської держави" на сході країни.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

Сирійські військові і солдати союзників відновили повний контроль над містом після інтенсивних боїв з джихадистами.

За даними проурядового каналу Al-Ikhbariya, після того, як оборону бойовиків було пробито сирійські військові організували переслідування залишків сил джихадистів. Саперні команди зараз розчищають територію міста від мін.

Маядін став притулком для керівництва ІДІЛ після того, як джихадистів вибили з їхніх колишніх оплотів.