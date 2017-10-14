Сирийские правительственные войска отбили в ИГИЛ город Маядин

Суббота, 14 октября 2017, 14:47

Сирийские правительственные войска восстановили контроль над городом Маядин, который был оплотом "Исламского государства" на востоке страны.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Сирийские военные и солдаты союзников восстановили полный контроль над городом после интенсивных боев с джихадистами.

По данным проправительственного канала Al-Ikhbariya, после того, как оборону боевиков было пробито сирийские военные организовали преследование остатков сил джихадистов. Саперные команды сейчас расчищают территорию города от мин.

Маядин стал убежищем для руководства ИГИЛ после того, как джихадистов выбили из их бывших оплотов.