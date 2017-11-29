Україна рішуче засудила запуск балістичної ракети КНДР

Середа, 29 листопада 2017, 16:05

Україна засудила новий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд" - заявили у відомстві.

В МЗС наголосили, що дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності та безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова.

"Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми" - наголошується в заяві.

"Україна приєднується до всіх країн, які виступили із засудженням такої небезпечної діяльності Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.

США та Японія скликають екстрене засідання Радбезу ООН через запуск ракети КНДР.