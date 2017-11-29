Знайти
АКТУАЛЬНО

Уряд Литви схвалив передачу Україні зброї на майже 2 млн євро

Кулеба: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору Ради Європи

Хорватський генерал, який випив отруту у Гаазі, помер

Вірменська делегація оголосила бойкот ПАЧЕС у Києві

Засуджений за військові злочини у Боснії генерал випив отруту в залі суду

Потяг зійшов з рейок в Іспанії: 21 особа постраждала

Тисячі людей написали у швейцарське село, яке пропонує 60 тис. євро за переїзд






Україна рішуче засудила запуск балістичної ракети КНДР

Середа, 29 листопада 2017, 16:05
Версія для друку Коментарі

Україна засудила новий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд" - заявили у відомстві.

В МЗС наголосили, що дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності та безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова.

"Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми" - наголошується в заяві.

"Україна приєднується до всіх країн, які виступили із засудженням такої небезпечної діяльності Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.

США та Японія скликають екстрене засідання Радбезу ООН через запуск ракети КНДР.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:16
ЄС завершив підготовку для старту дії додаткових безмитних квот на зернові з України
19:54
Уряд Литви схвалив передачу Україні зброї на майже 2 млн євро
19:29
Британію обурили слова переговірника ЄС про Brexit і ІДІЛ
18:48
В уряді Британії розкритикували Трампа за ретвіти британських ультраправих
18:28
Brexit: у Європарламенті заявили про недостатній прогрес у переговорах
17:45
У Фінляндії вирішили не карати людей, що побили підозрюваного в тероризмі
17:25
17 європейських дипломатів приїхали в Берегово оцінити ситуацію з меншинам
17:09
Трамп анонсував нові санкції проти Північної Кореї
16:55
Кулеба: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору Ради Європи
16:55
Іспанський суд 1 грудня вирішить, чи відпускати арештованих політиків Каталонії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Центр "Нова Європа"

ЄС та НАТО очима молоді: чого прагне та чого боїться нове покоління українців

Переважна більшість молодих українців вважає, що Україна має вступити до ЄС. В усіх регіонах прихильників членства в ЄС більше, ніж опонентів. Водночас молодь побоюється негативних наслідків: масової міграції населення з країни та припливу біженців із Близького Сходу.

Марін Мрчела, президент GRECO

Боротьба з корупцією в Україні: настав час для результатів

Грунтовний досвід розслідувань, який вже набуло антикорупційне бюро, свідчить про ефективність цього органу. А отже, будь-які спроби підірвати діяльність НАБУ ставлять під сумнів реальну політичну волю України до боротьби з корупцією.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  