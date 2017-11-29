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Украина осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Среда, 29 ноября 2017, 16:05
Версия для печати Комментарии

Украина осудила новый запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Украина решительно осуждает запуск 28 ноября 2017 года КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15, способной нести ядерный заряд", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что действия Пхеньяна, направленные на развитие более мощных ракет, а также угрозы применить ядерное оружие является серьезной угрозой не только непосредственным соседям КНДР, но и глобальной стабильности и безопасности уже далеко за пределами Корейского полуострова.

"Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программы", - отмечается в заявлении.

"Украина присоединяется ко всем странам, которые выступили с осуждением такой опасной деятельности Пхеньяна и призывает руководство КНДР немедленно прекратить провокации", - добавили в МИД.

Напомним, 28 ноября Северная Корея провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воды на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.

Северная Корея утверждает, что она успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которую можно оснастить "надвеликою тяжелой боеголовкой", которая способна поразить материковую часть США.

США и Япония созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за запуска ракеты КНДР.

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