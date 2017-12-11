Знайти
АКТУАЛЬНО

Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою

У Румунії 10 тисяч людей вийшли на антиурядові протести

Підрив автобуса біля Львова: Варшава заявила про "черговий антипольський інцидент"

Снігопади у Британії спричинили хаос на дорогах, заблокували роботу аеропортів

У Ващиковського заявили: існування України не є умовою існування вільної Польщі

У Німеччині хутір продали на аукціоні за 140 тисяч євро

У Греції чоловік загинув після падіння з Олімпу






Контррозвідка Німеччини попередила про загрозу терористів з Чечні і Дагестану

Понеділок, 11 грудня 2017, 08:59
Версія для друку Коментарі

Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) заявило про зростання в країні загрози тероризму з боку ісламістів, зокрема вихідців з Північного Кавказу, які мають досвід бойових дій в Іраку та Сирії.

Про це заявив голова контррозвідувальної служби ФРН Ганс-Георг Маасен, повідомляє Deutsche Welle.

"Вони загартовані в боях, потенціал небезпеки від них - високий", - заявив Маасен.

За даними спецслужби, число ісламістів з північнокавказьких російських регіонів Чечня, Дагестан та Інгушетія становить у Німеччині близько п'яти сотень.

Маасен відзначив їхню схильність до "насильства, бойових мистецтв та зброї". Зосереджені вони, вважають у контррозвідці, у східнонімецьких землях Бранденбург та Берлін, окремі осередки є й на заході країни - у землі Північний Рейн-Вестфалія, а також Гамбурзі та Бремені.

Одним із факторів, які впливають на посилення ісламістських мереж, за словами Маасена, є салафізм - особливо консервативна течія мусульманства. Кількість її прихильників у ФРН станом на грудень 2017 року оцінюється BfV у рекордні майже 11 тисяч - на тисячу більше, аніж минулого року.

Радикалізації, додав очільник контррозвідки, сприяють особисті зв'язки, релігійні контакти та традиційні кланові структури. Людей насамперед радикалізують не в мечетях, а в інтернеті, зазначив він.

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:51
Півроку безвізу з ЄС: 355 тисяч українців скористалися спрощеною системою
09:48
У Польщі призначать новий уряд: очікується зміна глави МЗС – ЗМІ
09:36
Консерватори Меркель відкинули ідею Шульца про "Сполучені Штати Європи"
09:18
В ЄС затвердять 17 проектів в рамках нової програми у сфері оборони
08:59
Контррозвідка Німеччини попередила про загрозу терористів з Чечні і Дагестану
08:42
фото
Французька права партія "Республіканці" обрала нового лідера
08:24
фото
У Румунії 10 тисяч людей вийшли на антиурядові протести
08:06
Підрив автобуса біля Львова: Варшава заявила про "черговий антипольський інцидент"
17:50
Сепаратистські партії Каталонії можуть втратити більшість у парламенті – опитування
16:48
фото
У Румунії перекинувся мікроавтобус з громадянами Молдови, є загиблі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Венеціанська комісія

Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

Сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість є законною і навіть похвальною метою держави. Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами... Венеціанська комісія вітає те, що українська влада готова використовувати можливості закону...

Юрій Панченко, Європейська правда

"Добра зміна" з людським обличчям: що відомо про майбутнього прем'єра Польщі

Робота Моравецького в уряді вважається успішною, а опитування засвідчили, що його кандидатуру вважають оптимальною для посади прем’єра 12% поляків. З іншого боку, Моравецький явно виглядає чужим у керівній партії, а головне – є новачком у політиці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  