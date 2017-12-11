Контрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и Дагестана

Понедельник, 11 декабря 2017, 08:59

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) заявило о росте в стране угрозы терроризма со стороны исламистов, в том числе выходцев с Северного Кавказа, имеющих опыт боевых действий в Ираке и Сирии.

Об этом заявил председатель контрразведывательной службы ФРГ Ганс-Георг Маасен, сообщает Deutsche Welle.

"Они закалены в боях, потенциал опасности от них - высокий", - заявил Маасен.

По данным спецслужбы, число исламистов из северокавказских российских регионов Чечня, Дагестан и Ингушетия составляет в Германии около пяти сотен.

Маасен отметил их склонность к "насилию, боевым искусствам и оружию". Сосредоточены они, считают в контрразведке, в восточногерманских землях Бранденбург и Берлин, отдельные ячейки есть и на западе страны - в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Гамбурге и Бремене.

Одним из факторов, влияющих на усиление исламистских сетей, по словам Маасена, является салафизм - особо консервативное течение мусульманства. Число его сторонников в ФРГ по состоянию на декабрь 2017 года оценивается BfV в рекордные почти 11 000 - на тысячу больше, чем в прошлом году.

Радикализации, добавил глава контрразведки, способствуют личные связи, религиозные контакты и традиционные клановые структуры. Прежде всего людей радикализуют не в мечетях, а в интернете, отметил он.