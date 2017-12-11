Найти
АКТУАЛЬНО

В Румынии 10 000 человек вышли на антиправительственные протесты

Подрыв автобуса возле Львова: Варшава заявила об "очередном антипольском инциденте"

Снегопады в Британии вызвали хаос на дорогах, заблокировали работу аэропортов

У Ващиковского заявили: Украина не является условием существования свободной Польши

В Германии хутор продали на аукционе за 140 000 евро

В Греции мужчина погиб после падения с Олимпа

В Венгрии настаивают, что они выиграли в Венецианской комиссии






Контрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и Дагестана

Понедельник, 11 декабря 2017, 08:59
Версия для печати Комментарии

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) заявило о росте в стране угрозы терроризма со стороны исламистов, в том числе выходцев с Северного Кавказа, имеющих опыт боевых действий в Ираке и Сирии.

Об этом заявил председатель контрразведывательной службы ФРГ Ганс-Георг Маасен, сообщает Deutsche Welle.

"Они закалены в боях, потенциал опасности от них - высокий", - заявил Маасен.

По данным спецслужбы, число исламистов из северокавказских российских регионов Чечня, Дагестан и Ингушетия составляет в Германии около пяти сотен.

Маасен отметил их склонность к "насилию, боевым искусствам и оружию". Сосредоточены они, считают в контрразведке, в восточногерманских землях Бранденбург и Берлин, отдельные ячейки есть и на западе страны - в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Гамбурге и Бремене.

Одним из факторов, влияющих на усиление исламистских сетей, по словам Маасена, является салафизм - особо консервативное течение мусульманства. Число его сторонников в ФРГ по состоянию на декабрь 2017 года оценивается BfV в рекордные почти 11 000 - на тысячу больше, чем в прошлом году.

Радикализации, добавил глава контрразведки, способствуют личные связи, религиозные контакты и традиционные клановые структуры. Прежде всего людей радикализуют не в мечетях, а в интернете, отметил он.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:48
В Польше назначат новое правительство: ожидается смена главы МИД – СМИ
09:36
Консерваторы Меркель отвергли идею Шульца о "Соединенных Штатах Европы"
09:18
В ЕС утвердят 17 проектов в рамках новой программы в сфере обороны
08:59
Контрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и Дагестана
08:42
фото
Французская правая партия "Республиканцы" избрала нового лидера
08:24
фото
В Румынии 10 000 человек вышли на антиправительственные протесты
08:06
Подрыв автобуса возле Львова: Варшава заявила об "очередном антипольском инциденте"
17:50
Сепаратистские партии Каталонии могут потерять большинство в парламенте - опрос
16:48
В Румынии перевернулся микроавтобус с гражданами Молдовы, есть погибшие
15:53
видео
Во Франции из-за сильного ветра на мель сел паром с 300 людьми на борту
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Венецианская комиссия

Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

Содействие усилению государственного языка и его обязательность -
законная и даже похвальная цель государства. То же самое касается мер по изучению языка всеми гражданами... Венецианская комиссия приветствует то, что Украина готова использовать возможности закона...

Юрий Панченко, Европейская правда

"Хорошая смена" с человеческим лицом: что известно о будущем премьере Польши

Работа Моравецкого в правительстве считается успешной, а опросы показали, что его кандидатуру считают оптимальной для должности премьера 12% поляков. С другой стороны, Моравецкий явно выглядит чужаком в правящей партии, а главное – он новичок в политике.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  