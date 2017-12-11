Консерватори Меркель відкинули ідею Шульца про "Сполучені Штати Європи"

Керівники консервативного блоку Ангели Меркель виступили проти ідеї "Сполучених Штатів Європи", запропонованої лідером соціал-демократів Мартіном Шульцом.
Про це повідомляє Euractiv.
Один з керівників блоку ХДС/ХСС консерватор Фолькер Каудер заявив, що пропозиція Шульца "становить загрозу для ЄС і громадянського схвалення Європи".
Каудер заявив, що необхідно зміцнювати Європу, але також важливо визнати, що на даний момент люди прагнуть до "надійності, яку вони хочуть знайти в національних державах".
"Ця пропозиція також поставить під загрозу унікальну роботу в історії світу, оскільки більшість країн-членів, напевно, не братимуть участі у створенні Сполучених Штатів", - сказав він.
Петер Альтмаєр, глава канцелярії Меркель, сказав, що ідея, і особливо часові рамки, була нереалістичною.
"Сполучені Штати Європи за ідеєю мають передати суверенітет держав-членів у Брюссель, але в багатьох країнах ЄС не буде більшості для такого рішення", - додав він.
У середу соціал-демократи та консерватори Меркель мають розпочати переговори про створення коаліції.
Нагадаємо, минулого тижня Мартін Шульц закликав до більш глибокої європейської інтеграції, яка могла б призвести до створення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року.