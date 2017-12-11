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Консерваторы Меркель отвергли идею Шульца о "Соединенных Штатах Европы"

Понедельник, 11 декабря 2017, 09:36
Версия для печати Комментарии

Руководители консервативного блока Ангелы Меркель выступили против идеи "Соединенных Штатов Европы", предложенной лидером социал-демократов Мартином Шульцем.

Об этом сообщает Euractiv.

Один из руководителей блока ХДС/ХСС консерватор Фолькер Каудер заявил, что предложение Шульца "представляет угрозу для ЕС и гражданского одобрения Европы".

Каудер заявил, что необходимо укреплять Европу, но также важно признать, что на данный момент люди стремятся к "надежности, которую они хотят найти в национальных государствах".

"Это предложение также поставит под угрозу уникальную работу в истории мира, поскольку большинство стран-членов, наверное, не будут участвовать в создании Соединенных Штатов", - сказал он.

Петер Альтмайер, глава канцелярии Меркель, сказал, что идея, и особенно временные рамки, была нереалистичной.

"Соединенные Штаты Европы по идее должны передать суверенитет государств-членов в Брюссель, но во многих странах ЕС не будет большинства для такого решения", - добавил он.

В среду социал-демократы и консерваторы Меркель должны начать переговоры о создании коалиции.

На прошлой неделе Мартин Шульц призвал к более глубокой европейской интеграции, которая могла бы привести к созданию "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года.

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