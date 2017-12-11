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Естонського бізнесмена засудили в РФ на 12 років за шпигунство

Понеділок, 11 грудня 2017, 14:11
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Суд в Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму естонського підприємця Райво Сусі за шпигунство.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Визнати Сусі Райво винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ (шпигунство), і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - йдеться у вироку.

Повідомляється, що справа Сусі має гриф "цілком таємно" - процес проходив в закритому режимі.

Бізнесмена затримали в Москві 10 лютого 2016 року в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" на шляху з Таллінна в одну з республік Центральної Азії, після чого він був відправлений під арешт.

За словами адвоката Сусі, його підзахисному було пред'явлено звинувачення в шпигунстві у зв'язку з подіями, що відбувалися в 2004-2007 роках. Свою вину бізнесмен категорично заперечував.

Згідно бізнес-регістру Естонії, Сусі є співвласником фірм Laki Autos і Musket, які займаються постачанням літаків, а також компанії Aerohooldus OU, що ремонтує повітряні судна.

За даними ЗМІ, компанія Сусі кілька років виконувала роль посередника при продажу на Захід вироблених в Росії навчальних реактивних літаків. У грудні минулого року Сусі висловив сумнів в тому, що Естонія і Росія не будуть домовлятися про його обміні.

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