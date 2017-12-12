Партії Ле Пен висунули звинувачення у зловживанні коштами ЄС - ЗМІ

Вівторок, 12 грудня 2017, 14:52

Французькій ультраправій партії лідерки Марін Ле Пен висунули звинувачення у нецільовому використанні коштів Європейського парламенту для оплатити роботи парламентських помічників, які натомість працювали для Національного фронту.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на джерело.

Судовий чиновник заявив у вівторок, що партії висунули звинувачення 30 листопада як юридичній особі у співучасті в "зловживанні довірою", через п'ять місяців після того, як відповідне звинувачення було висунуто Ле Пен.

Він надав цю інформацію на умовах анонімності, оскільки не уповноважений говорити про це публічно.

Окрім Ле Пен, слідчі підозрюють інших депутатів Національного фронту у використанні помічників для політичної діяльності своєї партії, які в той самий час отримували заробітну плату у Європейському парламенті.

За обвинувальний вирок "зловживання довірою" можна отримати аж до трьох років в'язниці та штраф в розмірі 375 000 євро ($428,000).

Нагадаємо, у червні лідерці ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен висунули звинувачення у "зловживанні довірою" у справі працевлаштування її помічників у Європарламенті.

Європарламент звинувачує Марін Ле Пен у фіктивному працевлаштуванні своїх помічників. Ідеться про двох осіб, яким виплачували зарплату з бюджету ЄП, в той час як вони ні дня не пропрацювали у Страсбурзі, а натомість працювали у штаб-квартирі "Національного фронту".

У зв’язку з цим Європарламент оцінює свої збитки у 5 мільйонів євро.