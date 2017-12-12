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Партии Ле Пен выдвинули обвинение в злоупотреблении средствами ЕС - СМИ

Вторник, 12 декабря 2017, 14:52
Версия для печати Комментарии

Французской ультраправой партии лидерки Марин Ле Пен выдвинули обвинения в нецелевом использовании средств Европейского парламента для оплатить работы парламентских помощников, которые вместо этого работали для Национального фронта.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источник.

Судебный чиновник заявил во вторник, что партии выдвинули обвинения 30 ноября как юридическому лицу в соучастии в "злоупотреблении доверием", через пять месяцев после того, как соответствующее обвинение было выдвинуто Ле Пен.

Он предоставил эту информацию на условиях анонимности, поскольку не уполномочен говорить об этом публично.

Кроме Ле Пен, следователи подозревают других депутатов Национального фронта в использовании помощников для политической деятельности своей партии, которые в то же время получали заработную плату в Европейском парламенте.

За обвинительный приговор "злоупотребление доверием" можно получить вплоть до трех лет тюрьмы и штраф в размере 375 000 евро ($428,000).

Напомним, в июне лидерке ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен выдвинули обвинения в "злоупотреблении доверием" в деле трудоустройства ее помощников в Европарламенте.

Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в фиктивном трудоустройстве своих помощников. Речь идет о двух лицах, которым выплачивали зарплату из бюджета ЕП, в то время как они ни дня не проработали в Страсбурге, а вместо этого работали в штаб-квартире "Национального фронта".

В связи с этим Европарламент оценивает свои убытки в 5 миллионов евро.

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