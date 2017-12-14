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Лідери ЄС затвердили нову програму оборонної співпраці

Четвер, 14 грудня 2017, 20:27
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Лідери країн Євросоюзу офіційно затвердили рішення про запуск нової програми у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійна структурна співпраця").

Відповідне рішення прийняте сьогодні  на саміті у Брюсселі.

Лідери ЄС у рішенні саміту підкреслили важливість швидкого виконання перших проектів в рамках PESCO і закликали держави-члени, що беруть участь у цьому процесі, додати їх у свої національні  програми.

Крім того, було вирішено прискорити  роботу над Європейським фондом оборони прийняти в 2018 році Європейську програму оборонного промислового розвитку, щоб уже через рік фінансувати перші проекти PESCO.

"Протягом багатьох років найсильнішим аргументом проти PESCO було побоювання, що програма призведе до ослаблення НАТО. Але це зовсім навпаки. Сильна європейська безпека, природно, зміцнює НАТО. Ось чому PESCO - це не тільки хороші новини для нас, але це також хороша новина для наших союзників. І погані новини для наших ворогів", - заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, у програмі PESCO беруть участь 25 країн. Програма передбачає, що країни-члени ЄС тісніше співпрацюватимуть у сфері безпеки та оборони.

Вона дозволить розвивати спільні оборонні можливості, інвестувати у спільні проекти та підвищити оперативну готовність і внесок національних збройних сил.

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