У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети

Поліція Ганновера застосувала водомети проти противників праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), які вийшли на демонстрацію у день проведення у місті партійного з'їзду.
Про це повідомляє Welt.
Починаючи з 7 ранку у місті відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцейськими. За даними поліції, на вулицях міста перебувають кілька сотень правоохоронців.
Противники АдН заблокували під'їзд до Конгрес-центру Ганновера, де проводиться з'їзд партії.
#Polizei in #Hannover geht kompromisslos gegen illegale Straßenblockaden durch #Linksextremisten vor. #h0212 #AfDBPT pic.twitter.com/LhBHG3p4mO DANKE von der #AfD Wir sind gekommen, um zu bleiben. 14 Landtage, EU-Parlament und #Bundestag.— AfD Bv. Hamburg-Nord (@AfD_Bv_HH_Nord) 2 грудня 2017 р.
Демонстранти також намагалися зупинити автомобілі на під’їзді до будівлі.
"Альтернатива для Німеччини" проводить перший з’їзд після того, як партія потрапила в Бундестаг, в ньому беруть участь близько 600 делегатів.