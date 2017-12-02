У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети

Субота, 02 грудня 2017, 13:03

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Поліція Ганновера застосувала водомети проти противників праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), які вийшли на демонстрацію у день проведення у місті партійного з'їзду.

Про це повідомляє Welt.

Починаючи з 7 ранку у місті відбувалися сутички між учасниками акції протесту та поліцейськими. За даними поліції, на вулицях міста перебувають кілька сотень правоохоронців.

Противники АдН заблокували під'їзд до Конгрес-центру Ганновера, де проводиться з'їзд партії.

Демонстранти також намагалися зупинити автомобілі на під’їзді до будівлі.

"Альтернатива для Німеччини" проводить перший з’їзд після того, як партія потрапила в Бундестаг, в ньому беруть участь близько 600 делегатів.