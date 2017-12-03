Немецкие спецслужбы считают детей и жен боевиков ИГИЛ опасными

Воскресенье, 03 декабря 2017, 14:14

Жены и дети боевиков "Исламского государства", которые вернулись в Германию после участия в боях в Сирии и Ираке, представляют опасность.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции страны Ханс-Георг Маассен, сообщает Deutsche Welle.

"Есть дети, которые подвергались промыванию мозгов в "школах" на территории ИГ, которые были сильно радикализованы. Для нас это является проблемой, так как эти дети могут быть опасными", - отметил Маассен.

Он также добавил, что жены боевиков тоже часто радикализуются.

За последние годы около 950 человек покинули Германию и поехали в Сирию и Ирак, чтобы участвовать в боях на стороне исламистов. Около 20 процентов из них были женщины.

Маассен отметил, что потеря "Исламским государством" больших территорий в Сирии и Ираке спровоцировала возвращение таких семей в Германию. Всего вернулось около трети сторонников ИГ. Многих из оставшихся считают погибшими.

Германия не может отказать во въезде на свою территорию лицам с немецким гражданством.