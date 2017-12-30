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Україна фіксуватиме на кордоні біометричні дані росіян вже з першого січня

Субота, 30 грудня 2017, 13:31
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З 01 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.

Про це повідомляє МЗС України.

"На виконання Указу президента України від 30.08.2017 р. №256 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.07.2017 р. "Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України" з 01 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у т.ч. Російської Федерації, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо,що Держприкордонслужба України 27 грудня почала тестування системи біометричного контролю в двох пунктах на українсько-російському кордоні.

Нагадаємо, фіксація біометричних даних на українському кордоні стосуватиметься всіх без винятку іноземців, незалежно від країни походження.

У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення щодо пропуску (не пропуску) через державний кордон.

Детальніше читайте в статті "Зміни, які ще не стали реальністю: що відбувається з "новим контролем на кордоні" для громадян РФ".

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