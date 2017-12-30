Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе уже с января

Суббота, 30 декабря 2017, 13:31

С 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Во исполнение Указа президента Украины от 30.08.2017 г.. №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" с 1 января 2018 Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Отметим, что Госпогранслужба Украины 27 декабря начала тестирования системы биометрического контроля в двух пунктах на российско-украинской границе.

Напомним, фиксация биометрических данных на украинской границе будет касаться всех без исключения иностранцев, независимо от страны происхождения.

В случае отказа иностранцем (лицом без гражданства) от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске (отказ в пропуске) через государственную границу.

Подробнее читайте в статье "Изменения, которые еще не стали реальностью: что происходит с "новым контролем на границе" для граждан РФ".