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Безвіз і звільнення бранців: Клімкін озвучив головні здобутки 2017 року

Неділя, 31 грудня 2017, 13:03
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав запровадження Європейським союзом безвізового режиму та звільнення українських заручників головними досягненнями у 2017 році.

Про це він сказав у відеозверненні на своєму каналі в YouTube.

"Це був рік особливих емоцій, в тому числі дуже позитивних емоцій. Я згадую обличчя українців, які 11 червня перший раз перетинали кордон Європейського союзу, безвіз.

Я згадую рукостискання з Ахтемом Чийгозом і Ільми Умеровим після їх звільнення. Згадую обличчя наших звільнених бранців. Нам потрібно більше таких позитивних емоцій. Нам потрібно більше такого драйву у майбутньому", - підкреслив Клімкін.

Він висловив вдячність українським дипломатам за роботу у минулому році.

"І для нас, для дипломатів, це також був особливий рік. 100 років українській дипломатії. Я хочу подякувати, щиро подякувати кожному члену нашої чудової дипломатичної команди, але також всім, хто працював з нами, друзям дипломатії, заради того, щоб нам вдалося зробити дуже багато в цьому  році. Працюємо так само у наступному році", - відзначив міністр.

"Олександр Шульгін - перший очільник нашого дипломатичного відомства, колись у 1930 році у Парижі у вигнанні написав: "Коли Україна буде вільною, вона буде членом Європейського союзу, оскільки він буде існувати", - сказав глава МЗС, додавши, що слова Шульгіна звучать як заповіт. 

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