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Парламент Греції на тлі протестів ухвалив жорсткі реформи, обмежив право на страйк

Вівторок, 16 січня 2018, 09:54
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На тлі багатотисячних протестів в Афінах і Салоніках парламент Греції ухвалив масштабний пакет жорстких реформ.

Про це повідомляє Ekathimerini.

На думку уряду Греції, цей пакет призведе до останнього значного скорочення витрат та реформ, які країна має схвалити до закінчення у серпні міжнародної програми допомоги.

Пакет заходів жорсткої економії на півтори тисячі сторінок включає вимоги міжнародних кредиторів Греції щодо прискорення аукціонів продажу майна збанкрутілих власників та зміни до трудового законодавства, що ускладнить профспілкам скликання страйків. За пакет проголосували 154 з 300 депутатів. 141 депутат опозиції голосували проти всіх положень, включених до законопроекту.

Прем’єр Алексіс Ципрас заявив депутатам, що схвалення пакету законопроектів поставить Грецію "лише за один крок до завершення кризи".

Ципрас відкинув заяви опозиції про те, що новий законопроект заборонить право на страйк.

"Право на страйк - це священне завоювання робочого класу. Його не відбирають, і цей уряд не поставить його під загрозу", - сказав він.

В день голосування у парламенті в Афінах і Салоніках 20 тисяч осіб вийшли на протест проти пакету законопроектів. Для розгону демонстрантів, які кидали у поліцію каміння, правоохоронці використали перцевий газ.

Також в Афінах відбувся масштабний страйк працівників громадського транспорту, що паралізував столицю.

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