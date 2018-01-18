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Нижня палата парламенту Британії схвалила урядовий законопроект про Brexit

Четвер, 18 січня 2018, 09:47
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Британські парламентарії проголосували за законопроект уряду про Brexit, підтримавши таким чином прем'єр-міністра Терезу Мей.

Про це повідомляє Reuters.

17 січня законопроект про вихід з ЄС був схвалений 324 голосами, 295 - проголосували "проти" у Нижній палаті парламенту країни.

Як відомо, законопроект скасовує закон 1972 року, який зробив Велику Британію членом ЄС, та переводить закони ЄС у британські.

"Цей законопроект має важливе значення для підготовки країни до історичної віхи - виходу з Європейського Союзу", - сказав перед голосуванням у парламенті міністр з питань Brexit Девід Девіс.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін дав вказівку своїм депутатам голосувати проти прийняття даного законопроекту, оскільки уряд не виконав встановлених партією умов, зокрема гарантій по ряду питань, в тому числі щодо прав працівників та споживачів.

Повідомляється, що закон тепер має схвалити Верхня палата (яка значною мірою виступає за збереження членства у ЄС та може активізувати зусилля для проведення ще одного референдуму), де партія Мей не має більшості.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС досі відкритий для можливості того, що британці змінять свою думку і не виходитимуть зі спільноти.

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