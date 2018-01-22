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Генсек Ради Європи: не можна виганяти Росію з РЄ "лише" за анексію та агресію

Понеділок, 22 січня 2018, 16:49
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Генеральний секретар Ради Європи вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися  у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.

Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, у статутних документах РЄ визначені 4 принципи, від яких країна-член не може відхилятися навіть за надзвичайних обставин. Це – заборона смертної кари, тортур, примусової праці або рабства, а також позасудового покарання.

"Це – найбільш фундаментальні цінності. Вони визначають душу Європи. Жодна країна, яка порушує ці принципи, не може бути членом нашої родини. З цього питання не може бути поступок", - наголосив Ягланд.

Всі інші порушення принципів Ради Європи, на його думку, не мають такого впливу.

"Це не означає, що все інше можна порушувати. Якщо є порушення інших статей і систематичне небажання виправляти це – країна-член може звернутися до ЄСПЛ щодо виконання країною своїх зобов’язань", - сказав він.

На думку генсека РЄ, ідея організації полягає в захисті людей попри порушення конвенції її членами. "Фундаментальна ідея – зберегти спільний правовий простір (на території 47 країн, включаючи Росію), заради людей. Ми не маємо забувати, що для багатьох на континенті Конвенція та ЄСПЛ є останньою надією", - пояснив він.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

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