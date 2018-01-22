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Генсек Совета Европы: нельзя выгонять Россию из СЕ "всего лишь" за аннексию и агрессию

Понедельник, 22 января 2018, 16:49
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Генеральный секретарь Совета Европы считает, что Россия и другие "проблемные" страны-члены СЕ должны оставаться в составе организации, пока они не нарушают 4 статьи Европейской конвенции по правам человека.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, в уставных документах СЕ определены 4 принципа, от которых государство-член не может отклоняться даже при чрезвычайных обстоятельствах. Это - запрет смертной казни, пыток, принудительного труда или рабства, а также внесудебного наказания.

"Это - наиболее фундаментальные ценности. Они определяют душу Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти принципы, не может быть членом нашей семьи. По этому вопросу не может быть уступок", - подчеркнул Ягланд.

Все остальные нарушения принципов Совета Европы, по его мнению, не имеют такого влияния.

"Это не значит, что все остальное можно нарушать. Если есть нарушения других статей и систематическое нежелание исправлять это - страна-член может обратиться к ЕСПЧ по поводу выполнения страной своих обязательств", - сказал он.

По мнению генсека СЕ, идея организации заключается в защите людей, несмотря на нарушения конвенции ее членами. "Фундаментальная идея - сохранить общее правовое пространство (на территории 47 стран, включая Россию), ради людей. Мы не должны забывать, что для многих на континенте Конвенция и ЕСПЧ являются последней надеждой", - пояснил он.

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