Паризька книгарня вилучить з продажу глобуси з "неукраїнським" Кримом

Четвер, 25 січня 2018, 12:56

У паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.

Про це повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням посольства, нещодавно, в одній з книгарень Парижа співробітник дипломатичної місії помітив глобус, на якому було некоректно позначено АР Крим, що "дало привід інтерпретувати це як територію, що начебто не належить Україні".

Посольство звернулось до книгарні з вимогою вжити усіх можливих заходів для недопущення подальшого розповсюдження, в тій чи іншій формі, недостовірної інформації.

"У відповідь на звернення посольства керівництво книгарні повідомило, що зазначені глобуси будуть негайно вилучені з продажу. Працюємо далі", - мовиться у повідомленні.