Паризька книгарня вилучить з продажу глобуси з "неукраїнським" Кримом

У паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
Про це повідомляє посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.
За повідомленням посольства, нещодавно, в одній з книгарень Парижа співробітник дипломатичної місії помітив глобус, на якому було некоректно позначено АР Крим, що "дало привід інтерпретувати це як територію, що начебто не належить Україні".
Посольство звернулось до книгарні з вимогою вжити усіх можливих заходів для недопущення подальшого розповсюдження, в тій чи іншій формі, недостовірної інформації.
"У відповідь на звернення посольства керівництво книгарні повідомило, що зазначені глобуси будуть негайно вилучені з продажу. Працюємо далі", - мовиться у повідомленні.