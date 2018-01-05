У 2017 року зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули понад 200 тисяч разів

П'ятниця, 05 січня 2018, 16:53

У 2017 році кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів ЄС зменшувалася другий рік поспіль.

Такими є дані прикордонного агентства ЄС Frontex, оприлюднені 5 січня.

"За попередніми даними, було зафіксовано 204 300 нелегальних перетинів кордону у 2017 році, що на 60% менше, ніж в попередньому році" - йдеться у повідомленні.

При цьому Frontex наголошує, що Іспанія пережила найбільший міграційний тиск з 2009 року, коли агентство почало вести свої спостереження.

За даними агентства, раптове падіння числа нелегальних мігрантів, що прибували до Італії в середині 2017 року, могло бути найбільш значною подією на зовнішніх кордонах ЄС після укладення угоди між ЄС і Туреччиною в березні 2016 року".

При цьому на зовнішньому кордоні ЄС з Туреччиною міграційний тиск в 2017 році залишався приблизно на рівні показників минулого року після вступу в силу угоди ЄС і Туреччини.

Як повідомлялося, в 2017 році до Європи морем прибули більше 171 тисяч мігрантів.