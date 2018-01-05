В 2017 году внешние границы ЕС незаконно пересекли более 200 000 раз

Пятница, 05 января 2018, 16:53

В 2017 году количество незаконных пересечений внешних границ ЕС уменьшалось второй год подряд.

Таковы данные пограничного агентства ЕС Frontex, обнародованные 5 января.

"По предварительным данным, было зафиксировано 204 300 нелегальных пересечений границы в 2017 году, что на 60% меньше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.

При этом Frontex отмечает, что Испания пережила самое большое миграционное давление с 2009 года, когда агентство начало проводить свои наблюдения.

По данным агентства, "внезапное падение числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию в середине 2017 года, могло быть наиболее значительным событием на внешних границах ЕС после заключения соглашения между ЕС и Турцией в марте 2016 года".

При этом на внешней границе ЕС с Турцией миграционное давление в 2017 году оставалось примерно на уровне показателей прошлого года после вступления в силу соглашения ЕС и Турции.

Как сообщалось, в 2017 году в Европу морем прибыли более 171 тысяч мигрантов.