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Кількість виданих Литвою трудових віз для українців зросла вдвічі

Неділя, 07 січня 2018, 15:09
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У 2017 році Литва видала 34,5 тис трудових віз або дозволів на проживання на підставі наявності робочого місця. З них приблизно 20 тис документів отримали громадяни України.

Про це пише Delfi.lt, посилаючись на данніе Департаменту міграції.

Видання уточнює - в 2016 році в Литву на роботу прибули 18 тис осіб, з них приблизно 10 тис українців.

За словами експертів, найчастіше українці влаштовуються на місця водіїв вантажного транспорту далекого прямування, бетонників, мулярів, фахівців з опоряджувальних робіт, монтажників корпусів кораблів, зварювальників. Бізнесмени стверджують, що найбільше турбот доставляє довгий розгляд заяв про видачу віз і посвідки на проживання.

У Департаменті міграції кажуть, що з ростом трудової міграції їм не вистачає співробітників для того, щоб розглядати заяви вчасно.

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