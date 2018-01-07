Папа Франциск дозволив годувати грудьми в Сикстинській капелі

Неділя, 07 січня 2018, 15:33

Папа римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сикстинській капелі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", понтифік сказав присутнім матерям, що вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо вони голодні.

"Якщо вони починають виконувати концерт (плачем), або якщо їм незручно, або їм занадто жарко, або вони погано себе почувають, або голодні... годуйте їх грудьми, не бійтеся, годуйте їх, тому що це теж мова любовi", - сказав він.

Під час церемонії, яка тривала понад дві години, Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків, включаючи дві пари близнюків.