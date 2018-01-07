Папа Франциск разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле

Воскресенье, 07 января 2018, 15:33

Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле.

Как сообщает "Радио Свобода", понтифик сказал присутствующим матерям, что они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны.

"Если они начинают исполнять концерт (плачем), или если им неудобно, или им слишком жарко, или они плохо себя чувствуют, или голодны... кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", - сказал Франциск.

Во время церемонии, которая длилась более двух часов, Франциск провел обряд крещения 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов.